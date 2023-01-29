"الشمراني" يتقلد رتبة "مقدم"
قلّد مدير شرطة محافظة القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي؛ الرائد علي بن ظفير بن ظافر الشمراني؛ رتبة "مقدم"، بعد الأمر السامي الكريم بترقيته.
عبّر "الشمراني" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون ترقيته دافعًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء.
"الشمراني" يتقلد رتبة "مقدم"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-29
قلّد مدير شرطة محافظة القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي؛ الرائد علي بن ظفير بن ظافر الشمراني؛ رتبة "مقدم"، بعد الأمر السامي الكريم بترقيته.
عبّر "الشمراني" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون ترقيته دافعًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
07:17 PM
"الشمراني" يتقلد رتبة "مقدم"
قلّد مدير شرطة محافظة القنفذة المكلف، العقيد علي الصالحي؛ الرائد علي بن ظفير بن ظافر الشمراني؛ رتبة "مقدم"، بعد الأمر السامي الكريم بترقيته.
عبّر "الشمراني" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون ترقيته دافعًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء.