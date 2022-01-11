أمام اجتياحات "أوميكرون".. الصين تحجر على مدينة ثالثة يسكنها 5 ملايين نسمة

بكين تضاعف جهودها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية

فرضت السلطات الصينية اليوم (الثلاثاء)، إجراءات حجر في مدينة أنيانغ، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة وتقع في وسط الصين، على خليفة رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا ولاسيما المتحور أوميكرون.

وهذه المدينة الواقعة في مقاطعة خنان، هي الثالثة التي يُفرض على سكانها لزوم منازلهم، بعد إجراء مماثل تم اتخاذه الشهر الماضي في مدينة شيآن (شمال)، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتنتهج الصين منذ العام الماضي إستراتيجية "صفر كوفيد" تتمثل في بذل قصارى جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة، لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يوميًا.

ويُهدد هذه الإستراتيجية رصد بؤر جديدة في مدينة شيآن، هي الأسوأ من حيث عدد الإصابات منذ ربيع عام 2020، وظهور المتحور أوميكرون شديدة العدوى.

وتضاعف الدولة من يقظتها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من الرابع إلى 20 فبراير المقبل.