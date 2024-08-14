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في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

تفتح أبوابها مجانًا أمام المتقاعدين خلال الفترات الصباحية

استقبلت صالات لجنة تنمية الأفلاج الرياضية في الأسبوع الأول من عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية الأحد الماضي، بعد التوقف إثر جائحة كورونا، نحو 400 متدرب من مختلف المراحل العمرية وفقًا للبروتوكولات اللازمة لعودة النشاط الرياضي.

وتقدم لجنة تنمية الأفلاج، صالاتها الرياضية متعددة الأغراض للمتقاعدين، مجانًا وبأسعار رمزية لبقية الفئات الأخرى، مع توفير كوادر تدريبية مختصة في مجال السباحة واللياقة والحديد، يقوم خلالها عدد من أهالي المحافظة بمزاولة الأنشطة الرياضية في فترات صباحية خاصة بالمتقاعدين.

ويقوم العديد من الشباب بمزاولة الرياضة والتدرّب على يد مختصين في هذا المجال في الفترة المسائية.

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في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب
سبق

استقبلت صالات لجنة تنمية الأفلاج الرياضية في الأسبوع الأول من عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية الأحد الماضي، بعد التوقف إثر جائحة كورونا، نحو 400 متدرب من مختلف المراحل العمرية وفقًا للبروتوكولات اللازمة لعودة النشاط الرياضي.

وتقدم لجنة تنمية الأفلاج، صالاتها الرياضية متعددة الأغراض للمتقاعدين، مجانًا وبأسعار رمزية لبقية الفئات الأخرى، مع توفير كوادر تدريبية مختصة في مجال السباحة واللياقة والحديد، يقوم خلالها عدد من أهالي المحافظة بمزاولة الأنشطة الرياضية في فترات صباحية خاصة بالمتقاعدين.

ويقوم العديد من الشباب بمزاولة الرياضة والتدرّب على يد مختصين في هذا المجال في الفترة المسائية.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:12 PM

في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

تفتح أبوابها مجانًا أمام المتقاعدين خلال الفترات الصباحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت صالات لجنة تنمية الأفلاج الرياضية في الأسبوع الأول من عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية الأحد الماضي، بعد التوقف إثر جائحة كورونا، نحو 400 متدرب من مختلف المراحل العمرية وفقًا للبروتوكولات اللازمة لعودة النشاط الرياضي.

وتقدم لجنة تنمية الأفلاج، صالاتها الرياضية متعددة الأغراض للمتقاعدين، مجانًا وبأسعار رمزية لبقية الفئات الأخرى، مع توفير كوادر تدريبية مختصة في مجال السباحة واللياقة والحديد، يقوم خلالها عدد من أهالي المحافظة بمزاولة الأنشطة الرياضية في فترات صباحية خاصة بالمتقاعدين.

ويقوم العديد من الشباب بمزاولة الرياضة والتدرّب على يد مختصين في هذا المجال في الفترة المسائية.

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