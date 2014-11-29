وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكّن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية ودون لوحات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-29 أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكّن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية ودون لوحات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 09:30 AM

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية المرور: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام





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أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكّن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية ودون لوحات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.