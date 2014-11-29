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الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

المرور: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكّن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية ودون لوحات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الإدارة العامة للمرور الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكّن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية ودون لوحات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:30 AM

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

المرور: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكّن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية ودون لوحات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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