النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة

بعد رفع أسماء أعضائها

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن قبل قليل أن رئيس مجلس الوزراء رفع أسماء الوزراء في التشكيل الجديد للشيخ نواف الأحمد لإقرارها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن قبل قليل أن رئيس مجلس الوزراء رفع أسماء الوزراء في التشكيل الجديد للشيخ نواف الأحمد لإقرارها.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
09:13 PM

أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة

بعد رفع أسماء أعضائها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,808

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن قبل قليل أن رئيس مجلس الوزراء رفع أسماء الوزراء في التشكيل الجديد للشيخ نواف الأحمد لإقرارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,613
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,875
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,959

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة