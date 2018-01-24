النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

"دراجات ملغومة" تقتل 3 سوريين وتصيب العشرات في بلدات تسيطر عليها المعارضة

القبض على مشتبه به

قتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين، وأصيب العشرات اليوم (الخميس)، في انفجار عدة دراجات نارية ملغومة ببلدات سورية تسيطر عليها المعارضة التي تساندها تركيا.

وذكر شهود عيان لـ"رويترز"، أن امرأة وطفلاً وشاباً قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل، عندما انفجرت دراجة نارية قرب حديقة عامة في قلب مدينة الباب في شمال حلب.

وفي بلدة الراعي شمال الباب، أفاد مصدر بالشرطة في المدينة أنها باشرت تفجير دراجة نارية أخرى، وقبضت على مشتبه به.

في سياق متصل، أصيب ثلاثة أشخاص في بلدتي قباسين والغندورة القريبتين في انفجارين نتيجة زرع مواد ناسفة في دراجتين ناريتين متوقفتين في مكانين عامين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"دراجات ملغومة" تقتل 3 سوريين وتصيب العشرات في بلدات تسيطر عليها المعارضة
سبق

قتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين، وأصيب العشرات اليوم (الخميس)، في انفجار عدة دراجات نارية ملغومة ببلدات سورية تسيطر عليها المعارضة التي تساندها تركيا.

وذكر شهود عيان لـ"رويترز"، أن امرأة وطفلاً وشاباً قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل، عندما انفجرت دراجة نارية قرب حديقة عامة في قلب مدينة الباب في شمال حلب.

وفي بلدة الراعي شمال الباب، أفاد مصدر بالشرطة في المدينة أنها باشرت تفجير دراجة نارية أخرى، وقبضت على مشتبه به.

في سياق متصل، أصيب ثلاثة أشخاص في بلدتي قباسين والغندورة القريبتين في انفجارين نتيجة زرع مواد ناسفة في دراجتين ناريتين متوقفتين في مكانين عامين.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
09:31 PM
اخر تعديل
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
10:05 PM

"دراجات ملغومة" تقتل 3 سوريين وتصيب العشرات في بلدات تسيطر عليها المعارضة

القبض على مشتبه به

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
61

قتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين، وأصيب العشرات اليوم (الخميس)، في انفجار عدة دراجات نارية ملغومة ببلدات سورية تسيطر عليها المعارضة التي تساندها تركيا.

وذكر شهود عيان لـ"رويترز"، أن امرأة وطفلاً وشاباً قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل، عندما انفجرت دراجة نارية قرب حديقة عامة في قلب مدينة الباب في شمال حلب.

وفي بلدة الراعي شمال الباب، أفاد مصدر بالشرطة في المدينة أنها باشرت تفجير دراجة نارية أخرى، وقبضت على مشتبه به.

في سياق متصل، أصيب ثلاثة أشخاص في بلدتي قباسين والغندورة القريبتين في انفجارين نتيجة زرع مواد ناسفة في دراجتين ناريتين متوقفتين في مكانين عامين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,767
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,437
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,614
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,554

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة