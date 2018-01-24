"دراجات ملغومة" تقتل 3 سوريين وتصيب العشرات في بلدات تسيطر عليها المعارضة

القبض على مشتبه به

قتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين، وأصيب العشرات اليوم (الخميس)، في انفجار عدة دراجات نارية ملغومة ببلدات سورية تسيطر عليها المعارضة التي تساندها تركيا.

وذكر شهود عيان لـ"رويترز"، أن امرأة وطفلاً وشاباً قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل، عندما انفجرت دراجة نارية قرب حديقة عامة في قلب مدينة الباب في شمال حلب.

وفي بلدة الراعي شمال الباب، أفاد مصدر بالشرطة في المدينة أنها باشرت تفجير دراجة نارية أخرى، وقبضت على مشتبه به.

في سياق متصل، أصيب ثلاثة أشخاص في بلدتي قباسين والغندورة القريبتين في انفجارين نتيجة زرع مواد ناسفة في دراجتين ناريتين متوقفتين في مكانين عامين.