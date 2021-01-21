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"الصحة" توضح: تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق

قالت: معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي"

أوضح حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

وأضاف المتحدث: يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي". وإذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.

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"الصحة" توضح: تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق
سبق

أوضح حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

وأضاف المتحدث: يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي". وإذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
03:40 PM

"الصحة" توضح: تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق

قالت: معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,549

أوضح حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

وأضاف المتحدث: يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي". وإذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.

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