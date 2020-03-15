أعلنت السفارة السعودية لدى لبنان نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين السعوديين وعوائلهم إلى المملكة . وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: "السفارة السعودية لدى لبنان تُعلن عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين السعوديين وعوائلهم إلى المملكة العربية السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا (COVID 19). وهنا لا بد من شكر وتقدير جهود شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني.

سفارة المملكة في لبنان تُعلن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-15 أعلنت السفارة السعودية لدى لبنان نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين السعوديين وعوائلهم إلى المملكة .



وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: "السفارة السعودية لدى لبنان تُعلن عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين السعوديين وعوائلهم إلى المملكة العربية السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا (COVID 19).

وهنا لا بد من شكر وتقدير جهود شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 04:09 PM

سفارة المملكة في لبنان تُعلن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية لعودة المواطنين وعوائلهم إلى المملكة.. دون تسجيل إصابات بكورونا





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أعلنت السفارة السعودية لدى لبنان نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين السعوديين وعوائلهم إلى المملكة .



وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: "السفارة السعودية لدى لبنان تُعلن عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين السعوديين وعوائلهم إلى المملكة العربية السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا (COVID 19).

وهنا لا بد من شكر وتقدير جهود شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني.