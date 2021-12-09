مجموعة د.سليمان الحبيب تطلق المؤتمر العالمي لأمراض القلب بمستشفى السويدي

يناقش تطورات التخصص البحثية والتقنية.. ويركز على أحدث أساليب التشخيص والعلاج

انطلقت اليوم فعالياتُ المؤتمر العالمي لأمراض القلب، الذي تنظمه مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، بمشاركة 30 متحدثًا من الخبراء المحليين والعالميين، ويقدم فيه 24 محاضرة، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 11 ساعة تدريب.

وبدأ حفل افتتاح المؤتمر المنظم حضوريًّا في مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، كلمة رحّب في مستهلها بالمتحدثين والحضور واللجنة المنظمة والشركات الراعية، وهنّأهم جميعًا بالعودة إلى تنظيم المؤتمرات "حضوريًّا"، بعد نحو عامين من التباعد الاجتماعي الذي فرضته جائحة "كوفيد 19".

وأضاف أ.د.العمري أن المؤتمر الدولي لأمراض القلب، يكتسب أهمية كبيرة، بالنظر إلى حساسية التخصص الذي يتعامل مع مجموعة أمراض خطيرة مهددة للحياة، ومعدلات الإصابة بها في المنطقة تشهد منحنى تصاعديًّا، بالإضافة إلى أن المؤتمر يناقش التطورات البحثية والتقنية المتسارعة التي يشهدها التخصص في مجالي التشخيص والعلاج.

وأكد أن المجموعة طوال مسيرتها تولي التدريب والتأهيل اهتمامًا كبيرًا ومتوافقًا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث نظمت نحو 1000 مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل بإجمالي يتجاوز 9000 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، والأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، واستفاد من تلك الأنشطة أكثر من 160 ألف ممارس صحي، كما تم إطلاق 21 برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتنظيم عدد من المؤتمرات العلمية في إطار الاهتمام بالتعليم الطبي، لتطوير مستوى الممارسين الصحيين.

من جانبه قال د.وليد الحبيب رئيس اللجنة العلمية في كلمته: إن المؤتمر يدير نقاشًا عميقًا حول أحدث أساليب تشخيص وعلاج القصور القلبي، واضطرابات ضربات القلب، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض القلب الشائعة، ودور الأشعة في تشخيصها.

وتابع: يشارك في المؤتمر نخبةٌ من الخبراء العالميين؛ مما يتيح فرصة مناسبة للمستهدفين من الكوادر الطبية العاملة في مجال أمراض القلب، الاستفادة من علمهم وخبراتهم وتجاربهم، وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية لتلك الكوادر، وينعكس إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا التخصص الدقيق. وأضاف أن المجموعة ستقوم بنشر توصيات المؤتمر بعد إحكام صياغتها، لتعم الفائدة على الجميع.

وأكد الأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب، أن المجموعة ستواصل جهودها الهادفة إلى تطوير وترقية خدمات الرعاية الصحية؛ ليس في المملكة فقط بل وخارجها؛ وذلك بدعم البحث العلمي، وتأهيل الكوادر البشرية، واستجلاب أحدث التقنيات الطبية، ودعا الأستاذ الحقباني إلى تطوير المؤتمرات الطبية وتجويدها، لتحقيق الفائدة القصوى، وفي نهاية كلمته شكر العلماء المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، والحضور واللجنة المنظمة.

وفي ختام الحفل بادرت مجموعة د.سليمان الحبيب بتكريم الخبراء المتحدثين في المؤتمر، بالإضافة إلى الشركات الراعية، وبعد ذلك تم افتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه مجموعة من الشركات المعنية بتقنيات وأجهزة طب القلب.