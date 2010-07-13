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بعد تنبيه من "الأرصاد".. "مدني نجران" يدعو إلى اتباع الإرشادات

حالة نشاط في الرياح السطحية وشبة انعدام للرؤية حتى الـ8 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة أثناء التقلبات الجوية، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تنبيه من "الأرصاد".. "مدني نجران" يدعو إلى اتباع الإرشادات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة أثناء التقلبات الجوية، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
12:41 PM

بعد تنبيه من "الأرصاد".. "مدني نجران" يدعو إلى اتباع الإرشادات

حالة نشاط في الرياح السطحية وشبة انعدام للرؤية حتى الـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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2,648

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة أثناء التقلبات الجوية، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

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