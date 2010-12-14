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ثمّن التضحيات العظيمة والجهود الجليلة.. "الجدعان": شكرًا بواسلنا ورجال أمننا

فيما شدد على ما قاله ولي العهد بأن المواطن المحور الرئيسي لتحقيق المنجزات

ثمّن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التضحيات العظيمة والجهود الجليلة التي يبذلها ويقدّمها جنودنا البواسل على الحدود وداخل الوطن، والتضحية بأرواحهم من أجل حمايته والمحافظة على مكتسباته؛ لننعم جميعًا بالسعادة والأمن والطمأنينة والرفاهية.

وقال "الجدعان"، في المؤتمر الصحفي بشأن إقرار ميزانية العامة للدولة لعام 2022 التي أقرها مجلس الوزراء، أمس: "في مثل هذا المقام، وعلى الأقل مرة في السنة بمناسبة إعلان الميزانية؛ أود أن أشكر جنودنا البواسل على الحدود ورجال أمننا الذين يسهرون ليلًا ونهارًا ويضحون بأرواحهم من أجل أن نسعد وأن نستمتع وأن نعيش حياتنا دون أن نشعر بما يعانونه، الشكر والتقدير لهم جميعًا".

وأضاف: "لن أكون أكثر حميمية من هذه اللحظة التي أستشعر فيها قدرة جنودنا على حدودنا وداخل حدود الوطن على حماية أمن هذا الوطن وحماية مكتسباته".

وتابع: أريد أن أؤكد على ما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دور المواطن، وأنه المحور الأساسي والرئيسي للتنمية والسند لما نقوم به ونعتمد عليه -بعد الله تعالى- لتحقيق المنجزات التي نخطط لها بإذن الله تعالى".

ولفت "الجدعان" إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات والتغيرات على المستويين المحلي والدولي لمتحورات فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ مؤكدًا في هذا الصدد الاستعداد -بإذن الله- والثقة الكبيرة في إمكانيات وقدرات القطاع الصحي بالمملكة لمواجهة هذا التحدي بعد نجاحه وبكفاءة عالية في مواجهة الجائحة خلال السنتين الماضيتين بشهادة المجتمع المحلي والدولي.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ورعاه أمس، قد أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443- 1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1045 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثمّن التضحيات العظيمة والجهود الجليلة.. "الجدعان": شكرًا بواسلنا ورجال أمننا
سبق

ثمّن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التضحيات العظيمة والجهود الجليلة التي يبذلها ويقدّمها جنودنا البواسل على الحدود وداخل الوطن، والتضحية بأرواحهم من أجل حمايته والمحافظة على مكتسباته؛ لننعم جميعًا بالسعادة والأمن والطمأنينة والرفاهية.

وقال "الجدعان"، في المؤتمر الصحفي بشأن إقرار ميزانية العامة للدولة لعام 2022 التي أقرها مجلس الوزراء، أمس: "في مثل هذا المقام، وعلى الأقل مرة في السنة بمناسبة إعلان الميزانية؛ أود أن أشكر جنودنا البواسل على الحدود ورجال أمننا الذين يسهرون ليلًا ونهارًا ويضحون بأرواحهم من أجل أن نسعد وأن نستمتع وأن نعيش حياتنا دون أن نشعر بما يعانونه، الشكر والتقدير لهم جميعًا".

وأضاف: "لن أكون أكثر حميمية من هذه اللحظة التي أستشعر فيها قدرة جنودنا على حدودنا وداخل حدود الوطن على حماية أمن هذا الوطن وحماية مكتسباته".

وتابع: أريد أن أؤكد على ما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دور المواطن، وأنه المحور الأساسي والرئيسي للتنمية والسند لما نقوم به ونعتمد عليه -بعد الله تعالى- لتحقيق المنجزات التي نخطط لها بإذن الله تعالى".

ولفت "الجدعان" إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات والتغيرات على المستويين المحلي والدولي لمتحورات فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ مؤكدًا في هذا الصدد الاستعداد -بإذن الله- والثقة الكبيرة في إمكانيات وقدرات القطاع الصحي بالمملكة لمواجهة هذا التحدي بعد نجاحه وبكفاءة عالية في مواجهة الجائحة خلال السنتين الماضيتين بشهادة المجتمع المحلي والدولي.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ورعاه أمس، قد أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443- 1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1045 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
11:37 AM

ثمّن التضحيات العظيمة والجهود الجليلة.. "الجدعان": شكرًا بواسلنا ورجال أمننا

فيما شدد على ما قاله ولي العهد بأن المواطن المحور الرئيسي لتحقيق المنجزات

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
2,182

ثمّن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التضحيات العظيمة والجهود الجليلة التي يبذلها ويقدّمها جنودنا البواسل على الحدود وداخل الوطن، والتضحية بأرواحهم من أجل حمايته والمحافظة على مكتسباته؛ لننعم جميعًا بالسعادة والأمن والطمأنينة والرفاهية.

وقال "الجدعان"، في المؤتمر الصحفي بشأن إقرار ميزانية العامة للدولة لعام 2022 التي أقرها مجلس الوزراء، أمس: "في مثل هذا المقام، وعلى الأقل مرة في السنة بمناسبة إعلان الميزانية؛ أود أن أشكر جنودنا البواسل على الحدود ورجال أمننا الذين يسهرون ليلًا ونهارًا ويضحون بأرواحهم من أجل أن نسعد وأن نستمتع وأن نعيش حياتنا دون أن نشعر بما يعانونه، الشكر والتقدير لهم جميعًا".

وأضاف: "لن أكون أكثر حميمية من هذه اللحظة التي أستشعر فيها قدرة جنودنا على حدودنا وداخل حدود الوطن على حماية أمن هذا الوطن وحماية مكتسباته".

وتابع: أريد أن أؤكد على ما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دور المواطن، وأنه المحور الأساسي والرئيسي للتنمية والسند لما نقوم به ونعتمد عليه -بعد الله تعالى- لتحقيق المنجزات التي نخطط لها بإذن الله تعالى".

ولفت "الجدعان" إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات والتغيرات على المستويين المحلي والدولي لمتحورات فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ مؤكدًا في هذا الصدد الاستعداد -بإذن الله- والثقة الكبيرة في إمكانيات وقدرات القطاع الصحي بالمملكة لمواجهة هذا التحدي بعد نجاحه وبكفاءة عالية في مواجهة الجائحة خلال السنتين الماضيتين بشهادة المجتمع المحلي والدولي.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ورعاه أمس، قد أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443- 1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1045 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال.

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