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بتوقيع "الهيئة" و"الشرطة".. إتلاف مصنع للخمور بأحد أحياء الرياض "صور"

تديره مجموعة من العمالة الوافدة.. و"السبر": ضبطنا أدوات تصنيع وكميات للترويج

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من إتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة ويقيمون بصورة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، محمد بن إبراهيم السبر، أن أحد مراكز الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عمله، وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة.

وأضاف "السبر"، أن مصنع الخمور وُجد بداخله أدوات تصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج، جرى ضبطها وإتلافها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوقيع "الهيئة" و"الشرطة".. إتلاف مصنع للخمور بأحد أحياء الرياض "صور"
سبق

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من إتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة ويقيمون بصورة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، محمد بن إبراهيم السبر، أن أحد مراكز الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عمله، وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة.

وأضاف "السبر"، أن مصنع الخمور وُجد بداخله أدوات تصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج، جرى ضبطها وإتلافها.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
01:46 PM

بتوقيع "الهيئة" و"الشرطة".. إتلاف مصنع للخمور بأحد أحياء الرياض "صور"

تديره مجموعة من العمالة الوافدة.. و"السبر": ضبطنا أدوات تصنيع وكميات للترويج

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ذياب الشمري - الرياض
2
1,969

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من إتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة ويقيمون بصورة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، محمد بن إبراهيم السبر، أن أحد مراكز الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عمله، وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة.

وأضاف "السبر"، أن مصنع الخمور وُجد بداخله أدوات تصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج، جرى ضبطها وإتلافها.

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