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"التعليم" يدرس إمكانية إدخال اللغة الألمانية بمدارس السعودية الأهلية والعالمية

في لقاء للوكيلة "آل عامر" مع مسؤولين إقليميين لمعهد جوته ومستشار بسفارة ألمانيا

التقت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، في مكتبها أمس الأربعاء، وفدًا ألمانيًّا برئاسة السيدة سوزان هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برفقة السيدة إن إيبرهارد مديرة البرامج الثقافية والمشرفة على إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور رفائيل هاينش مستشار رئيس قسم الشؤون الثقافية بالسفارة الألمانية، والسيد فرانك كارل هيرتزيغ مدير معهد جوته بالرياض، والسيدة سبياستيان فوتر. 

ورحّبت الدكتورة حنان آل عامر بزيارة الوفد للمملكة؛ مؤكدة اهتمام الوزارة بدعم أوجه التعاون كافة بين البلدين، وحرص وزير التعليم على تعزيز جوانب العمل المشترك بين البلدين في مجالات التعليم المختلفة. 

وتم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية ألمانيا في المجالات التعليمية، ودراسة إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.

وزارة التعليم وكيلة وزارة التعليم حنان بنت سالم آل عامر اللغة الألمانية مدارس السعودية الأهلية والعالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" يدرس إمكانية إدخال اللغة الألمانية بمدارس السعودية الأهلية والعالمية
سبق

التقت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، في مكتبها أمس الأربعاء، وفدًا ألمانيًّا برئاسة السيدة سوزان هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برفقة السيدة إن إيبرهارد مديرة البرامج الثقافية والمشرفة على إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور رفائيل هاينش مستشار رئيس قسم الشؤون الثقافية بالسفارة الألمانية، والسيد فرانك كارل هيرتزيغ مدير معهد جوته بالرياض، والسيدة سبياستيان فوتر. 

ورحّبت الدكتورة حنان آل عامر بزيارة الوفد للمملكة؛ مؤكدة اهتمام الوزارة بدعم أوجه التعاون كافة بين البلدين، وحرص وزير التعليم على تعزيز جوانب العمل المشترك بين البلدين في مجالات التعليم المختلفة. 

وتم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية ألمانيا في المجالات التعليمية، ودراسة إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:14 PM

"التعليم" يدرس إمكانية إدخال اللغة الألمانية بمدارس السعودية الأهلية والعالمية

في لقاء للوكيلة "آل عامر" مع مسؤولين إقليميين لمعهد جوته ومستشار بسفارة ألمانيا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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التقت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، في مكتبها أمس الأربعاء، وفدًا ألمانيًّا برئاسة السيدة سوزان هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برفقة السيدة إن إيبرهارد مديرة البرامج الثقافية والمشرفة على إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور رفائيل هاينش مستشار رئيس قسم الشؤون الثقافية بالسفارة الألمانية، والسيد فرانك كارل هيرتزيغ مدير معهد جوته بالرياض، والسيدة سبياستيان فوتر. 

ورحّبت الدكتورة حنان آل عامر بزيارة الوفد للمملكة؛ مؤكدة اهتمام الوزارة بدعم أوجه التعاون كافة بين البلدين، وحرص وزير التعليم على تعزيز جوانب العمل المشترك بين البلدين في مجالات التعليم المختلفة. 

وتم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية ألمانيا في المجالات التعليمية، ودراسة إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.

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