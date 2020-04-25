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أرقام مبشّرة في آسيا.. تفشي "كورونا" يواصل تراجعه بعدة دول

الصين بلا وفيات لليوم العاشر و10 إصابات فقط بكوريا الجنوبية

أرقام كثيرة ومشجعة تواترت في الساعات الأخيرة تؤكّد التراجع في انتشار فيروس كورونا في عدة دول بآسيا.

ففي الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، لم تبلغ السلطات، السبت، عن أيّ حالات وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، إلى جانب 12 حالة إصابة جديدة فقط، 11 منها جاءت من الخارج وانتقال محلي واحد في مقاطعة هيلونغ جيانغ الشمالية الشرقية المجاورة لروسيا، وفقاً للجنة الصحة الوطنية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، بقي 838 شخصاً فقط في مستشفيات في الصين للعلاج من كوفيد-19 بينما يخضع 1000 آخرون للعزلة والمراقبة، إما لأنها حالات مشتبه فيها، أو ثبتت إصابتها بالفيروس، لكن لم تظهر عليها أي أعراض.

وسجلت الصين ما مجموعه 4632 حالة وفاة بين 82816 حالة إصابة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 10 حالات جديدة، في اليوم الثامن على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرين حالة.. ولم تحدث وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت الهند تخفيف الإغلاق الصارم لنحو 1.3 مليار شخص مع إعادة فتح محال الأحياء والمتاجر التجارية المستقلة.

وأبلغت الهند عن أكثر من 18600 حالة إصابة و775 حالة وفاة، وفي الأسبوع الماضي، سمحت باستئناف أنشطة التصنيع والزراعة في المناطق الريفية حيث ترك الملايين من العاملين بأجر يومي من دون عمل.

فيروس كورونا الجديد

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أرقام مبشّرة في آسيا.. تفشي "كورونا" يواصل تراجعه بعدة دول
سبق

أرقام كثيرة ومشجعة تواترت في الساعات الأخيرة تؤكّد التراجع في انتشار فيروس كورونا في عدة دول بآسيا.

ففي الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، لم تبلغ السلطات، السبت، عن أيّ حالات وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، إلى جانب 12 حالة إصابة جديدة فقط، 11 منها جاءت من الخارج وانتقال محلي واحد في مقاطعة هيلونغ جيانغ الشمالية الشرقية المجاورة لروسيا، وفقاً للجنة الصحة الوطنية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، بقي 838 شخصاً فقط في مستشفيات في الصين للعلاج من كوفيد-19 بينما يخضع 1000 آخرون للعزلة والمراقبة، إما لأنها حالات مشتبه فيها، أو ثبتت إصابتها بالفيروس، لكن لم تظهر عليها أي أعراض.

وسجلت الصين ما مجموعه 4632 حالة وفاة بين 82816 حالة إصابة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 10 حالات جديدة، في اليوم الثامن على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرين حالة.. ولم تحدث وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت الهند تخفيف الإغلاق الصارم لنحو 1.3 مليار شخص مع إعادة فتح محال الأحياء والمتاجر التجارية المستقلة.

وأبلغت الهند عن أكثر من 18600 حالة إصابة و775 حالة وفاة، وفي الأسبوع الماضي، سمحت باستئناف أنشطة التصنيع والزراعة في المناطق الريفية حيث ترك الملايين من العاملين بأجر يومي من دون عمل.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:40 AM

أرقام مبشّرة في آسيا.. تفشي "كورونا" يواصل تراجعه بعدة دول

الصين بلا وفيات لليوم العاشر و10 إصابات فقط بكوريا الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرقام كثيرة ومشجعة تواترت في الساعات الأخيرة تؤكّد التراجع في انتشار فيروس كورونا في عدة دول بآسيا.

ففي الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، لم تبلغ السلطات، السبت، عن أيّ حالات وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، إلى جانب 12 حالة إصابة جديدة فقط، 11 منها جاءت من الخارج وانتقال محلي واحد في مقاطعة هيلونغ جيانغ الشمالية الشرقية المجاورة لروسيا، وفقاً للجنة الصحة الوطنية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، بقي 838 شخصاً فقط في مستشفيات في الصين للعلاج من كوفيد-19 بينما يخضع 1000 آخرون للعزلة والمراقبة، إما لأنها حالات مشتبه فيها، أو ثبتت إصابتها بالفيروس، لكن لم تظهر عليها أي أعراض.

وسجلت الصين ما مجموعه 4632 حالة وفاة بين 82816 حالة إصابة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 10 حالات جديدة، في اليوم الثامن على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرين حالة.. ولم تحدث وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت الهند تخفيف الإغلاق الصارم لنحو 1.3 مليار شخص مع إعادة فتح محال الأحياء والمتاجر التجارية المستقلة.

وأبلغت الهند عن أكثر من 18600 حالة إصابة و775 حالة وفاة، وفي الأسبوع الماضي، سمحت باستئناف أنشطة التصنيع والزراعة في المناطق الريفية حيث ترك الملايين من العاملين بأجر يومي من دون عمل.

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