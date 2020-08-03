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مقارنة بالأيام الخمسة السابقة.. إصابات كورونا في أمريكا تتراجع

جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررًا جراء الفيروس في العالم

سجلت الولايات المتحدة، الأحد، 47.508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما تم تسجيل 515 وفاة حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 بتوقيت غرينيتش)، بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرًّا لها.

وشهد إحصاء الأحد بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ60 ألفًا.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4.665.002 والوفيات 154.834؛ مما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في العالم.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة استوائية ولاية فلوريدا، التي تكافح بقوة لوقف تفشي الفيروس، بعد تسجيلها ثاني أعلى معدل إصابات على صعيد الولايات بعد كاليفورنيا.

ووفق "سكاي نيوز" الأحد، أعلنت فلوريدا عن وفاة 77 شخصًا بكوفيد-19، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجلته في اليوم السابق ووصل إلى 179 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 6920.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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مقارنة بالأيام الخمسة السابقة.. إصابات كورونا في أمريكا تتراجع
سبق

سجلت الولايات المتحدة، الأحد، 47.508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما تم تسجيل 515 وفاة حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 بتوقيت غرينيتش)، بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرًّا لها.

وشهد إحصاء الأحد بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ60 ألفًا.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4.665.002 والوفيات 154.834؛ مما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في العالم.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة استوائية ولاية فلوريدا، التي تكافح بقوة لوقف تفشي الفيروس، بعد تسجيلها ثاني أعلى معدل إصابات على صعيد الولايات بعد كاليفورنيا.

ووفق "سكاي نيوز" الأحد، أعلنت فلوريدا عن وفاة 77 شخصًا بكوفيد-19، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجلته في اليوم السابق ووصل إلى 179 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 6920.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:44 AM

مقارنة بالأيام الخمسة السابقة.. إصابات كورونا في أمريكا تتراجع

جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررًا جراء الفيروس في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة، الأحد، 47.508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما تم تسجيل 515 وفاة حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 بتوقيت غرينيتش)، بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرًّا لها.

وشهد إحصاء الأحد بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ60 ألفًا.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4.665.002 والوفيات 154.834؛ مما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في العالم.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة استوائية ولاية فلوريدا، التي تكافح بقوة لوقف تفشي الفيروس، بعد تسجيلها ثاني أعلى معدل إصابات على صعيد الولايات بعد كاليفورنيا.

ووفق "سكاي نيوز" الأحد، أعلنت فلوريدا عن وفاة 77 شخصًا بكوفيد-19، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجلته في اليوم السابق ووصل إلى 179 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 6920.

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