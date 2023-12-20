مدرب مونتيري: بعض اللاعبين عادوا إلى المكسيك.. والهلال فريق قوي للغاية

أكد الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي لكرة القدم يوم الجمعة، أن التشكيلة التي سيخوض بها مباراته أمام الهلال السعودي، قادرة على تحقيق الفوز رغم سفر عدد من اللاعبين إلى المكسيك للاستشفاء والاستعداد للمباراة التالية المهمة في نهائي الدوري المكسيكي.

وقال أنطونيو محمد في المؤتمر الصحافي: لدينا فريق قوي ومن الطبيعي أن يكون لدينا لاعبون جاهزون للفوز بالمباراة القادمة، لكننا اتخذنا قرارًا بعودة بعض اللاعبين إلى المكسيك لحاجتهم إلى الاستشفاء، المباراة مهمة وبعض اللاعبين سيشاركون للمرة الأولى بالبطولة، ولكنهم في النهاية من لاعبي مونتيري.

وتابع: المباراة مهمة للغاية بالنسبة للفريق وللاعبين، كل من سيشاركون في مباراة كان يمكنهم اللعب في مباراة النهائي، لا يمكن التقليل من شأن أي لاعب هم ينتمون لنفس الفريق، كل من حضر إلى قطر هم من لاعبي مونتيري.

وأشار المدرب الأرجنتيني: نعلم من هو الهلال وهو فريق قوي للغاية، ولديه لاعبون متميزون، وهو بطل آسيا، قدموا شوطًا مميزًا أمام فلامنغو، كانوا مجهدين قليلاً أمام فلامنغو، ولكنهم سيكونون أكثر منا ارتياحًا، لأنهم خاضوا مباراتهم بالمربع الذهبي قبل مباراتنا بيوم.