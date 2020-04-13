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"البيئة" تدعو الشركات لسرعة تقديم طلبات التنقل في أوقات منع التجول

عبر بريد الشركة الرسمي من الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.

وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني Ps.tasreeh@mewa.gov.sa ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قِبل الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابًا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.

وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني Permission@nwc.com.sa

وزارة البيئة والمياه والزراعة منع التجول تصاريح التنقل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدعو الشركات لسرعة تقديم طلبات التنقل في أوقات منع التجول
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.

وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني Ps.tasreeh@mewa.gov.sa ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قِبل الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابًا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.

وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني Permission@nwc.com.sa

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:28 AM

"البيئة" تدعو الشركات لسرعة تقديم طلبات التنقل في أوقات منع التجول

عبر بريد الشركة الرسمي من الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح

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متعب البقمي - الطائف
0
1,690

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.

وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني Ps.tasreeh@mewa.gov.sa ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قِبل الشخص المخول إداريًا متضمنًا طلب التصريح، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابًا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.

وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني Permission@nwc.com.sa

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