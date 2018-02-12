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خادم الحرمين يستقبل رئيس غينيا ويعقدان جلسة مباحثات

استعرضا مجالات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس ألفا كوندي؛ رئيس جمهورية غينيا كوناكري.

ورحب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- به في المملكة، فيما أبدى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وعقد خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية غينيا كوناكري جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.

كما حضر من جانب غينيا كوناكري، وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس ألفا كوندي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس غينيا ويعقدان جلسة مباحثات
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس ألفا كوندي؛ رئيس جمهورية غينيا كوناكري.

ورحب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- به في المملكة، فيما أبدى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وعقد خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية غينيا كوناكري جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.

كما حضر من جانب غينيا كوناكري، وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
01:30 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس غينيا ويعقدان جلسة مباحثات

استعرضا مجالات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس ألفا كوندي؛ رئيس جمهورية غينيا كوناكري.

ورحب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- به في المملكة، فيما أبدى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وعقد خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية غينيا كوناكري جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.

كما حضر من جانب غينيا كوناكري، وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.

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