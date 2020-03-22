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مكتبة جرير تعلن إغلاق جميع فروعها بالمملكة حتى إشعار آخر

قالت عبر موقع "تداول": يتعذر تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي

أعلنت مكتبة جرير أنه تمّ -مؤقتاً- إغلاق جميع معارض مكتبة جرير بالمملكة اعتباراً من الجمعة 20 مارس 2020، ويستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم، عبر موقع "تداول"، أن ذلك يأتي استمراراً للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها والمواطنين والمقيمين.

وبيّنت أنه نظراً لتسارع وتيرة الإجراءات والتدابير المتخذة، يتعذر تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن ذلك عند توافر معلومات كافية.

وأشارت إلى أنه يجري العمل حالياً على قدم وساق لتعزيز قدرة "جرير أونلاين" للوفاء باحتياجات عملاء الشركة المتزايدة.

يُذكر أن شركة "جرير للتسويق"، أعلنت في 15 مارس 2020، إغلاق معارض مكتبة جرير التي تقع داخل المجمعات التجارية مؤقتاً لحين السماح بإعادة فتحها.

مكتبة جرير تداول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكتبة جرير تعلن إغلاق جميع فروعها بالمملكة حتى إشعار آخر
سبق

أعلنت مكتبة جرير أنه تمّ -مؤقتاً- إغلاق جميع معارض مكتبة جرير بالمملكة اعتباراً من الجمعة 20 مارس 2020، ويستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم، عبر موقع "تداول"، أن ذلك يأتي استمراراً للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها والمواطنين والمقيمين.

وبيّنت أنه نظراً لتسارع وتيرة الإجراءات والتدابير المتخذة، يتعذر تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن ذلك عند توافر معلومات كافية.

وأشارت إلى أنه يجري العمل حالياً على قدم وساق لتعزيز قدرة "جرير أونلاين" للوفاء باحتياجات عملاء الشركة المتزايدة.

يُذكر أن شركة "جرير للتسويق"، أعلنت في 15 مارس 2020، إغلاق معارض مكتبة جرير التي تقع داخل المجمعات التجارية مؤقتاً لحين السماح بإعادة فتحها.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
01:48 PM

مكتبة جرير تعلن إغلاق جميع فروعها بالمملكة حتى إشعار آخر

قالت عبر موقع "تداول": يتعذر تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مكتبة جرير أنه تمّ -مؤقتاً- إغلاق جميع معارض مكتبة جرير بالمملكة اعتباراً من الجمعة 20 مارس 2020، ويستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم، عبر موقع "تداول"، أن ذلك يأتي استمراراً للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها والمواطنين والمقيمين.

وبيّنت أنه نظراً لتسارع وتيرة الإجراءات والتدابير المتخذة، يتعذر تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن ذلك عند توافر معلومات كافية.

وأشارت إلى أنه يجري العمل حالياً على قدم وساق لتعزيز قدرة "جرير أونلاين" للوفاء باحتياجات عملاء الشركة المتزايدة.

يُذكر أن شركة "جرير للتسويق"، أعلنت في 15 مارس 2020، إغلاق معارض مكتبة جرير التي تقع داخل المجمعات التجارية مؤقتاً لحين السماح بإعادة فتحها.

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