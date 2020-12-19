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"سبق" تكشف تفاصيل مقطع صدم عاملين بمحل تنجيد في "شارع الزينة" بالطائف

"دباب" اصطدم بهما إثر انحرافه ووضعهما مستقر.. ومطالبات بإيجاد سياج للحماية

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏، يظهر لحظة اصطدام سيارة من نوع "دباب" سوزوكي بشخصين أمام أحد المحال في شارع الزينة بمحافظة الطائف.

وقع المقطع بعد عصر يوم الخميس الماضي في شارع الزينة بمحافظة الطائف، إثر انحراف سيارة من نوع دباب "سوزوكي" عن الطريق أثناء محاولة قائدها الوقوف بعد اصطدام مركبة أخرى به؛ مما تسبب بفقد السيطرة على المركبة، والانحراف نحو شخصين من الجنسية الآسيوية والاصطدام بهما وبالمحل الذي يعملان فيه، ونشاطه التنجيد، مما أدى لإصابتهما، وأحدهما إصابته فوق المتوسطة والآخر متوسطة، ووضعهما مستقر.

فيما كشف لـ"سبق" أحد العاملين المجاورين المحل أن الحادثة تكررت قبل ثلاث سنوات تقريبًا عندما اصطدمت سيارة بمحل آخر مجاور، لكن لم يكن وقت عمل بالمحال التجارية، فلم يصب أحد، داعيًا الجهات المعنية إلى رفع الرصيف أو إيجاد سياج يحمي العاملين والزبائن، مبينًا أنه بعد حادثة يوم الخميس الماضي أصبح جميع من بالمحال المجاورة يجلسون داخلها بعكس الحال قبل الحادث.

الطائف حادث دهس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف تفاصيل مقطع صدم عاملين بمحل تنجيد في "شارع الزينة" بالطائف
سبق

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏، يظهر لحظة اصطدام سيارة من نوع "دباب" سوزوكي بشخصين أمام أحد المحال في شارع الزينة بمحافظة الطائف.

وقع المقطع بعد عصر يوم الخميس الماضي في شارع الزينة بمحافظة الطائف، إثر انحراف سيارة من نوع دباب "سوزوكي" عن الطريق أثناء محاولة قائدها الوقوف بعد اصطدام مركبة أخرى به؛ مما تسبب بفقد السيطرة على المركبة، والانحراف نحو شخصين من الجنسية الآسيوية والاصطدام بهما وبالمحل الذي يعملان فيه، ونشاطه التنجيد، مما أدى لإصابتهما، وأحدهما إصابته فوق المتوسطة والآخر متوسطة، ووضعهما مستقر.

فيما كشف لـ"سبق" أحد العاملين المجاورين المحل أن الحادثة تكررت قبل ثلاث سنوات تقريبًا عندما اصطدمت سيارة بمحل آخر مجاور، لكن لم يكن وقت عمل بالمحال التجارية، فلم يصب أحد، داعيًا الجهات المعنية إلى رفع الرصيف أو إيجاد سياج يحمي العاملين والزبائن، مبينًا أنه بعد حادثة يوم الخميس الماضي أصبح جميع من بالمحال المجاورة يجلسون داخلها بعكس الحال قبل الحادث.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
09:22 PM

"سبق" تكشف تفاصيل مقطع صدم عاملين بمحل تنجيد في "شارع الزينة" بالطائف

"دباب" اصطدم بهما إثر انحرافه ووضعهما مستقر.. ومطالبات بإيجاد سياج للحماية

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سعود الدعجاني - الطائف
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كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏، يظهر لحظة اصطدام سيارة من نوع "دباب" سوزوكي بشخصين أمام أحد المحال في شارع الزينة بمحافظة الطائف.

وقع المقطع بعد عصر يوم الخميس الماضي في شارع الزينة بمحافظة الطائف، إثر انحراف سيارة من نوع دباب "سوزوكي" عن الطريق أثناء محاولة قائدها الوقوف بعد اصطدام مركبة أخرى به؛ مما تسبب بفقد السيطرة على المركبة، والانحراف نحو شخصين من الجنسية الآسيوية والاصطدام بهما وبالمحل الذي يعملان فيه، ونشاطه التنجيد، مما أدى لإصابتهما، وأحدهما إصابته فوق المتوسطة والآخر متوسطة، ووضعهما مستقر.

فيما كشف لـ"سبق" أحد العاملين المجاورين المحل أن الحادثة تكررت قبل ثلاث سنوات تقريبًا عندما اصطدمت سيارة بمحل آخر مجاور، لكن لم يكن وقت عمل بالمحال التجارية، فلم يصب أحد، داعيًا الجهات المعنية إلى رفع الرصيف أو إيجاد سياج يحمي العاملين والزبائن، مبينًا أنه بعد حادثة يوم الخميس الماضي أصبح جميع من بالمحال المجاورة يجلسون داخلها بعكس الحال قبل الحادث.

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