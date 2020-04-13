النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. النيابة توجّه "تهمة الإرهاب" إلى 23 شخصاً حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية

تُوفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا

وجّهت النيابة العامة في مصر، تهماً من ضمنها المشاركة في عمل إرهابي لـ 23 متهماً، حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

كما وجّهت النيابة لهم أيضاً، تهمة منع دفن جثمان سيدة متوفاة باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وشملت لائحة الاتهام كذلك تهماً "بترويع الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها".

وأمر النائب العام في مصر بحبس المتهمين وعددهم 23 شخصاً، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صدر عنها، أن "بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، قاموا بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي تُوفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروّج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض".

مصر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر.. النيابة توجّه "تهمة الإرهاب" إلى 23 شخصاً حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية
سبق

وجّهت النيابة العامة في مصر، تهماً من ضمنها المشاركة في عمل إرهابي لـ 23 متهماً، حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

كما وجّهت النيابة لهم أيضاً، تهمة منع دفن جثمان سيدة متوفاة باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وشملت لائحة الاتهام كذلك تهماً "بترويع الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها".

وأمر النائب العام في مصر بحبس المتهمين وعددهم 23 شخصاً، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صدر عنها، أن "بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، قاموا بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي تُوفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروّج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:52 AM

مصر.. النيابة توجّه "تهمة الإرهاب" إلى 23 شخصاً حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية

تُوفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,407

وجّهت النيابة العامة في مصر، تهماً من ضمنها المشاركة في عمل إرهابي لـ 23 متهماً، حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

كما وجّهت النيابة لهم أيضاً، تهمة منع دفن جثمان سيدة متوفاة باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وشملت لائحة الاتهام كذلك تهماً "بترويع الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها".

وأمر النائب العام في مصر بحبس المتهمين وعددهم 23 شخصاً، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صدر عنها، أن "بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، قاموا بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي تُوفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروّج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,225

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة