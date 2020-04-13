مصر.. النيابة توجّه "تهمة الإرهاب" إلى 23 شخصاً حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية

تُوفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا

وجّهت النيابة العامة في مصر، تهماً من ضمنها المشاركة في عمل إرهابي لـ 23 متهماً، حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

كما وجّهت النيابة لهم أيضاً، تهمة منع دفن جثمان سيدة متوفاة باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وشملت لائحة الاتهام كذلك تهماً "بترويع الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها".

وأمر النائب العام في مصر بحبس المتهمين وعددهم 23 شخصاً، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صدر عنها، أن "بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، قاموا بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي تُوفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروّج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض".