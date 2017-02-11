النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: الكتلة قارسة البرودة تتربع فوق أجواء المملكة

تتوسع غداً لتؤثر في الوسطى وشمال الشرقية والشمالية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تتوسع وتتربع فوق معظم أجواء #السعودية اليوم (خاصة النصف الشمالي منها)، وهذه الحالة تمثل ذروة الموجة الباردة في المناطق الشمالية اليوم، ويوم غد تتوسع لتؤثر في الوسطى وشمال الشرقية، إضافة إلى المناطق الشمالية.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة، وقد تُثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في #الشرقية.

وتابع: قد تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من الربع الخالي، وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة الطقس كتلة هوائية باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: الكتلة قارسة البرودة تتربع فوق أجواء المملكة
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تتوسع وتتربع فوق معظم أجواء #السعودية اليوم (خاصة النصف الشمالي منها)، وهذه الحالة تمثل ذروة الموجة الباردة في المناطق الشمالية اليوم، ويوم غد تتوسع لتؤثر في الوسطى وشمال الشرقية، إضافة إلى المناطق الشمالية.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة، وقد تُثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في #الشرقية.

وتابع: قد تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من الربع الخالي، وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:22 AM

المسند: الكتلة قارسة البرودة تتربع فوق أجواء المملكة

تتوسع غداً لتؤثر في الوسطى وشمال الشرقية والشمالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,057

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تتوسع وتتربع فوق معظم أجواء #السعودية اليوم (خاصة النصف الشمالي منها)، وهذه الحالة تمثل ذروة الموجة الباردة في المناطق الشمالية اليوم، ويوم غد تتوسع لتؤثر في الوسطى وشمال الشرقية، إضافة إلى المناطق الشمالية.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة، وقد تُثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في #الشرقية.

وتابع: قد تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من الربع الخالي، وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,493
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,265
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,125
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,612

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة