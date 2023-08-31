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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران

أكد اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران.

وأضافت قيادة التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي.

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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران
سبق

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران.

وأضافت قيادة التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:29 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
08:01 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران

أكد اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,191

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران.

وأضافت قيادة التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي.

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