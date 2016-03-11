الكشف عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات جراء كورونا في إيطاليا

كشف مختصون أسباب ارتفاع نسبة الوفيات في إيطاليا جراء الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث سجلت معدلات وفيات أعلى من المتوسط العالمي الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن "الوفيات الناجمة عن كورونا في الأيام الأخيرة في إيطاليا وصلت إلى 463 حالة وفاة إجمالية بسبب الفيروس، من أصل 9172 حالة مؤكدة، حتى يوم الاثنين الماضي". وأضافت: أن "معدل الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس، بلغ 5%، أي أعلى بكثير من المعدل المتوسط العالمي البالغ 3.4%؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية"، مشيرة إلى أنه قد يكون أحد العوامل التي تؤثر على معدل الوفيات في البلاد هو عمر سكانها؛ حيث يوجد في إيطاليا أكثر عدد من السكان الأكبر سنًّا في أوروبا، مع بلوغ نحو 23% من السكان عمر 65 عامًا أو أكبر. وتابعت الصحيفة: أن "متوسط العمر في البلاد هو 47.3، مقارنة بـ38.3 في الولايات المتحدة، وأن العديد من الوفيات في إيطاليا كانت من بين الأشخاص في الثمانينيات والتسعينيات من العمر، وهم من السكان الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة من COVID-19، بحسب البحوث والدراسات". وقالت الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في جامعة ميتشيغان أوبري جوردون: إن "معدل الوفيات الإجمالي يعتمد دائمًا على التركيبة السكانية، وفي هذه الحالة فإن معدل الوفيات المبلغ عنه ليس تصحيح العمر، وهو مصطلح في علم الأوبئة وعلم السكان، يستخدم للسماح بمقارنة معدلات الانتشار في مختلف المجموعات السكانية". وأضافت: "لا يُستخدم تصحيح العمر لاشتقاق متوسط العمر المتوقع، والذي يُحسب مباشرة من معدلات الوفيات المرتبطة بالعمر، وأنه بالنظر إلى كبار السن في إيطاليا كنا نتوقع أن يكون معدل وفياتهم أعلى في المتوسط، مقارنة بدولة ذات سكان أصغر سنًّا". من جانبها قالت عالمة الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة تمبل كريس جونسون: إنه "مع تقدم العمر، تزداد فرص الإصابة بحالة واحدة على الأقل، من التي تضعف جهاز المناعة لديهم، مثل السرطان أو مرض السكري، وإن مثل هذه الظروف تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل فيروس كورونا". وأضافت: أن "مشكلة أخرى قد تكون السبب وراء عدد الوفيات المرتفع؛ وهي وجود الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة في منطقة واحدة؛ الأمر الذي يمكن أن يربك النظام الطبي، وأن هذا ما وقع على الأرجح في مدينة ووهان الصينية، منشأ تفشي فيروس كورونا، والمكان الذي شهد غالبية حالات الإصابة بـCOVID-19 في الصين؛ حيث أفاد تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية بأن معدل الوفيات بلغ في ووهان 5.8%، مقارنة بـ0.7% في باقي أنحاء البلاد"، بحسب ما ذكره موقع "لايف ساينس" سابقًا.

الكشف عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات جراء كورونا في إيطاليا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-11 كشف مختصون أسباب ارتفاع نسبة الوفيات في إيطاليا جراء الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث سجلت معدلات وفيات أعلى من المتوسط العالمي الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن "الوفيات الناجمة عن كورونا في الأيام الأخيرة في إيطاليا وصلت إلى 463 حالة وفاة إجمالية بسبب الفيروس، من أصل 9172 حالة مؤكدة، حتى يوم الاثنين الماضي".



وأضافت: أن "معدل الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس، بلغ 5%، أي أعلى بكثير من المعدل المتوسط العالمي البالغ 3.4%؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية"، مشيرة إلى أنه قد يكون أحد العوامل التي تؤثر على معدل الوفيات في البلاد هو عمر سكانها؛ حيث يوجد في إيطاليا أكثر عدد من السكان الأكبر سنًّا في أوروبا، مع بلوغ نحو 23% من السكان عمر 65 عامًا أو أكبر.



وتابعت الصحيفة: أن "متوسط العمر في البلاد هو 47.3، مقارنة بـ38.3 في الولايات المتحدة، وأن العديد من الوفيات في إيطاليا كانت من بين الأشخاص في الثمانينيات والتسعينيات من العمر، وهم من السكان الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة من COVID-19، بحسب البحوث والدراسات".



وقالت الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في جامعة ميتشيغان أوبري جوردون: إن "معدل الوفيات الإجمالي يعتمد دائمًا على التركيبة السكانية، وفي هذه الحالة فإن معدل الوفيات المبلغ عنه ليس تصحيح العمر، وهو مصطلح في علم الأوبئة وعلم السكان، يستخدم للسماح بمقارنة معدلات الانتشار في مختلف المجموعات السكانية".



وأضافت: "لا يُستخدم تصحيح العمر لاشتقاق متوسط العمر المتوقع، والذي يُحسب مباشرة من معدلات الوفيات المرتبطة بالعمر، وأنه بالنظر إلى كبار السن في إيطاليا كنا نتوقع أن يكون معدل وفياتهم أعلى في المتوسط، مقارنة بدولة ذات سكان أصغر سنًّا".



من جانبها قالت عالمة الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة تمبل كريس جونسون: إنه "مع تقدم العمر، تزداد فرص الإصابة بحالة واحدة على الأقل، من التي تضعف جهاز المناعة لديهم، مثل السرطان أو مرض السكري، وإن مثل هذه الظروف تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل فيروس كورونا".



وأضافت: أن "مشكلة أخرى قد تكون السبب وراء عدد الوفيات المرتفع؛ وهي وجود الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة في منطقة واحدة؛ الأمر الذي يمكن أن يربك النظام الطبي، وأن هذا ما وقع على الأرجح في مدينة ووهان الصينية، منشأ تفشي فيروس كورونا، والمكان الذي شهد غالبية حالات الإصابة بـCOVID-19 في الصين؛ حيث أفاد تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية بأن معدل الوفيات بلغ في ووهان 5.8%، مقارنة بـ0.7% في باقي أنحاء البلاد"، بحسب ما ذكره موقع "لايف ساينس" سابقًا.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 05:49 PM

الكشف عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات جراء كورونا في إيطاليا بلغ معدل الوفيات فيها 5% مقارنة بـ3.4% حسب "الصحة العالمية"





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كشف مختصون أسباب ارتفاع نسبة الوفيات في إيطاليا جراء الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث سجلت معدلات وفيات أعلى من المتوسط العالمي الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن "الوفيات الناجمة عن كورونا في الأيام الأخيرة في إيطاليا وصلت إلى 463 حالة وفاة إجمالية بسبب الفيروس، من أصل 9172 حالة مؤكدة، حتى يوم الاثنين الماضي".



وأضافت: أن "معدل الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس، بلغ 5%، أي أعلى بكثير من المعدل المتوسط العالمي البالغ 3.4%؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية"، مشيرة إلى أنه قد يكون أحد العوامل التي تؤثر على معدل الوفيات في البلاد هو عمر سكانها؛ حيث يوجد في إيطاليا أكثر عدد من السكان الأكبر سنًّا في أوروبا، مع بلوغ نحو 23% من السكان عمر 65 عامًا أو أكبر.



وتابعت الصحيفة: أن "متوسط العمر في البلاد هو 47.3، مقارنة بـ38.3 في الولايات المتحدة، وأن العديد من الوفيات في إيطاليا كانت من بين الأشخاص في الثمانينيات والتسعينيات من العمر، وهم من السكان الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة من COVID-19، بحسب البحوث والدراسات".



وقالت الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في جامعة ميتشيغان أوبري جوردون: إن "معدل الوفيات الإجمالي يعتمد دائمًا على التركيبة السكانية، وفي هذه الحالة فإن معدل الوفيات المبلغ عنه ليس تصحيح العمر، وهو مصطلح في علم الأوبئة وعلم السكان، يستخدم للسماح بمقارنة معدلات الانتشار في مختلف المجموعات السكانية".



وأضافت: "لا يُستخدم تصحيح العمر لاشتقاق متوسط العمر المتوقع، والذي يُحسب مباشرة من معدلات الوفيات المرتبطة بالعمر، وأنه بالنظر إلى كبار السن في إيطاليا كنا نتوقع أن يكون معدل وفياتهم أعلى في المتوسط، مقارنة بدولة ذات سكان أصغر سنًّا".



من جانبها قالت عالمة الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة تمبل كريس جونسون: إنه "مع تقدم العمر، تزداد فرص الإصابة بحالة واحدة على الأقل، من التي تضعف جهاز المناعة لديهم، مثل السرطان أو مرض السكري، وإن مثل هذه الظروف تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل فيروس كورونا".



وأضافت: أن "مشكلة أخرى قد تكون السبب وراء عدد الوفيات المرتفع؛ وهي وجود الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة في منطقة واحدة؛ الأمر الذي يمكن أن يربك النظام الطبي، وأن هذا ما وقع على الأرجح في مدينة ووهان الصينية، منشأ تفشي فيروس كورونا، والمكان الذي شهد غالبية حالات الإصابة بـCOVID-19 في الصين؛ حيث أفاد تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية بأن معدل الوفيات بلغ في ووهان 5.8%، مقارنة بـ0.7% في باقي أنحاء البلاد"، بحسب ما ذكره موقع "لايف ساينس" سابقًا.