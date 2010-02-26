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مرشحون لـ"خبرات 2" يناشدون الوزير ضمهم: استُبعدنا بسبب ربع درجة!

قالوا: تحمّلنا مشقة سفر وتكاليف رحلات من أجل "الإيلتس" ولم يتحقق المعيار

طالب عدد من معلمي ومعلمات "خبرات 2" المقبولين بعد المقابلة النهائية للبرنامج، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، بضمّهم للبرنامج بعد استبعادهم وهم قرابة 170 معلماً ومعلمة؛ لعدم تحقق معيار الإيلتس "UKVi"؛ حيث إنهم مقبولون بعد المقابلة المركزية في البرنامج، لكن فوجئوا بالاستبعاد؛ وذلك لأنه تبقى لهم ربع درجة ونصف درجة.

وتلقّت "سبق" شكاوى العديد من المعلمات والمعلمين الذين بينوا أن المقاعد المتوفرة في التعميم الصادر من الوزارة بلغت 2228 مقعداً، والذين تم ترشيحهم 1700 معلم ومعلمة بعد المقابلة، فيما تم استبعاد أكثر من 170 من المقابلة؛ لعدم تحقق شرط الأوفر في الإيلتس "UKVi"؛ حيث إن المتبقي 170 معلماً ومعلمة تخصص إنجليزي وبقية التخصصات.

وناشد معلمو ومعلمات "خبرات 2" المجتازون للمقابلة، وزير التعليم ونائبيه ضمّهم للبرنامج بعد ما وصفوه بـ"التجاوزات السابقة في الشروط"، مشيرين إلى أنهم قادرون على تعويضها، مبينين أن هناك جامعات أمريكية قد أعطت الفوج الأول من المرشحين لها مستويات في كل جامعة للغة الإنجليزية؛ حيث أقرت أغلب الجامعات الأمريكية برنامجاً بجامعتها كتقوية للغة المرشحين، وهو من أهداف البرنامج التعايش باللغة الإنجليزية لمن لديه لغة مبتدئة ساعات معينة مكثفة أسبوعياً بنفس الجامعة، ولمن لديه لغة متوسطة مستوى ثانٍ، ولمن لديه مستوى متقدم له مستوى.

وأشاروا إلى أنهم تحملوا مشقة السفر وتكاليف الرحلات؛ من أجل تحقيق "الإيلتس" لبرنامج خبرات وبذلوا جهوداً منذ عام، وفيهم من هو تخصص إنجليزي وغير تخصص إنجليزي، مؤكدين أنهم يحلمون بـ"رؤية 2030" ومصممون على التطوير، مناشدين إقصاء عثرات ربع درجة ونصف درجة من الإيلتس وترشيحهم.

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مرشحون لـ"خبرات 2" يناشدون الوزير ضمهم: استُبعدنا بسبب ربع درجة!
سبق

طالب عدد من معلمي ومعلمات "خبرات 2" المقبولين بعد المقابلة النهائية للبرنامج، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، بضمّهم للبرنامج بعد استبعادهم وهم قرابة 170 معلماً ومعلمة؛ لعدم تحقق معيار الإيلتس "UKVi"؛ حيث إنهم مقبولون بعد المقابلة المركزية في البرنامج، لكن فوجئوا بالاستبعاد؛ وذلك لأنه تبقى لهم ربع درجة ونصف درجة.

وتلقّت "سبق" شكاوى العديد من المعلمات والمعلمين الذين بينوا أن المقاعد المتوفرة في التعميم الصادر من الوزارة بلغت 2228 مقعداً، والذين تم ترشيحهم 1700 معلم ومعلمة بعد المقابلة، فيما تم استبعاد أكثر من 170 من المقابلة؛ لعدم تحقق شرط الأوفر في الإيلتس "UKVi"؛ حيث إن المتبقي 170 معلماً ومعلمة تخصص إنجليزي وبقية التخصصات.

وناشد معلمو ومعلمات "خبرات 2" المجتازون للمقابلة، وزير التعليم ونائبيه ضمّهم للبرنامج بعد ما وصفوه بـ"التجاوزات السابقة في الشروط"، مشيرين إلى أنهم قادرون على تعويضها، مبينين أن هناك جامعات أمريكية قد أعطت الفوج الأول من المرشحين لها مستويات في كل جامعة للغة الإنجليزية؛ حيث أقرت أغلب الجامعات الأمريكية برنامجاً بجامعتها كتقوية للغة المرشحين، وهو من أهداف البرنامج التعايش باللغة الإنجليزية لمن لديه لغة مبتدئة ساعات معينة مكثفة أسبوعياً بنفس الجامعة، ولمن لديه لغة متوسطة مستوى ثانٍ، ولمن لديه مستوى متقدم له مستوى.

وأشاروا إلى أنهم تحملوا مشقة السفر وتكاليف الرحلات؛ من أجل تحقيق "الإيلتس" لبرنامج خبرات وبذلوا جهوداً منذ عام، وفيهم من هو تخصص إنجليزي وغير تخصص إنجليزي، مؤكدين أنهم يحلمون بـ"رؤية 2030" ومصممون على التطوير، مناشدين إقصاء عثرات ربع درجة ونصف درجة من الإيلتس وترشيحهم.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:44 PM

مرشحون لـ"خبرات 2" يناشدون الوزير ضمهم: استُبعدنا بسبب ربع درجة!

قالوا: تحمّلنا مشقة سفر وتكاليف رحلات من أجل "الإيلتس" ولم يتحقق المعيار

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سعود الدعجاني - جدة
2
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طالب عدد من معلمي ومعلمات "خبرات 2" المقبولين بعد المقابلة النهائية للبرنامج، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، بضمّهم للبرنامج بعد استبعادهم وهم قرابة 170 معلماً ومعلمة؛ لعدم تحقق معيار الإيلتس "UKVi"؛ حيث إنهم مقبولون بعد المقابلة المركزية في البرنامج، لكن فوجئوا بالاستبعاد؛ وذلك لأنه تبقى لهم ربع درجة ونصف درجة.

وتلقّت "سبق" شكاوى العديد من المعلمات والمعلمين الذين بينوا أن المقاعد المتوفرة في التعميم الصادر من الوزارة بلغت 2228 مقعداً، والذين تم ترشيحهم 1700 معلم ومعلمة بعد المقابلة، فيما تم استبعاد أكثر من 170 من المقابلة؛ لعدم تحقق شرط الأوفر في الإيلتس "UKVi"؛ حيث إن المتبقي 170 معلماً ومعلمة تخصص إنجليزي وبقية التخصصات.

وناشد معلمو ومعلمات "خبرات 2" المجتازون للمقابلة، وزير التعليم ونائبيه ضمّهم للبرنامج بعد ما وصفوه بـ"التجاوزات السابقة في الشروط"، مشيرين إلى أنهم قادرون على تعويضها، مبينين أن هناك جامعات أمريكية قد أعطت الفوج الأول من المرشحين لها مستويات في كل جامعة للغة الإنجليزية؛ حيث أقرت أغلب الجامعات الأمريكية برنامجاً بجامعتها كتقوية للغة المرشحين، وهو من أهداف البرنامج التعايش باللغة الإنجليزية لمن لديه لغة مبتدئة ساعات معينة مكثفة أسبوعياً بنفس الجامعة، ولمن لديه لغة متوسطة مستوى ثانٍ، ولمن لديه مستوى متقدم له مستوى.

وأشاروا إلى أنهم تحملوا مشقة السفر وتكاليف الرحلات؛ من أجل تحقيق "الإيلتس" لبرنامج خبرات وبذلوا جهوداً منذ عام، وفيهم من هو تخصص إنجليزي وغير تخصص إنجليزي، مؤكدين أنهم يحلمون بـ"رؤية 2030" ومصممون على التطوير، مناشدين إقصاء عثرات ربع درجة ونصف درجة من الإيلتس وترشيحهم.

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