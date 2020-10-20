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المهد.. انطلاق حملة "لنجعلها خضراء" لدعم الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

برعاية المحافظ وحضور عدد من الدوائر الحكومية والفرق الكشفية والتطوعية

رعى محافظ محافظة المهد مبارك المورقي اليوم وبحضور مدير بلدية مركز السويرقية عبدالعزيز البلوي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المهد سبعان المطيري إطلاق حملة لنجعلها خضراء في مركز السويرقية.

وتأتي الحملة من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030..

حضر التدشين عدد من الدوائر الحكومية والفرق الكشفية والفرق التطوعية، حيث تم زراعة الشتلات بمشاركة من الحضور للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

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المهد.. انطلاق حملة "لنجعلها خضراء" لدعم الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
سبق

رعى محافظ محافظة المهد مبارك المورقي اليوم وبحضور مدير بلدية مركز السويرقية عبدالعزيز البلوي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المهد سبعان المطيري إطلاق حملة لنجعلها خضراء في مركز السويرقية.

وتأتي الحملة من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030..

حضر التدشين عدد من الدوائر الحكومية والفرق الكشفية والفرق التطوعية، حيث تم زراعة الشتلات بمشاركة من الحضور للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:28 PM

المهد.. انطلاق حملة "لنجعلها خضراء" لدعم الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

برعاية المحافظ وحضور عدد من الدوائر الحكومية والفرق الكشفية والتطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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رعى محافظ محافظة المهد مبارك المورقي اليوم وبحضور مدير بلدية مركز السويرقية عبدالعزيز البلوي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المهد سبعان المطيري إطلاق حملة لنجعلها خضراء في مركز السويرقية.

وتأتي الحملة من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030..

حضر التدشين عدد من الدوائر الحكومية والفرق الكشفية والفرق التطوعية، حيث تم زراعة الشتلات بمشاركة من الحضور للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

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