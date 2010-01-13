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"بلدية الخطة" بحائل: ملاحظات المواطنين مرصودة ويجري العمل على معالجتها

تفاعلًا مع "سبق".. وقالت: يتم إعداد مشروع سفلتةٍ لشوارع "القاعد"

أكدت بلدية الخطة بحائل، أن الملاحظات التي تَضَمَّنتها شكوى المواطنين ونشرتها "سبق" بعنوان (أهالي مخططات 326 و441 في "قاعد حائل" يشتكون من الحفر وتشققات الطرق)؛ جميعها مرصودة من قِبَل فريق التشوه البصري للبلدية، ومحل اهتمام، ويجري العمل على إزالتها.

وأشارت إلى أن هناك مُخَلَّفات بناء لأحد المواطنين، وتم رصدها من قِبَل المراقبين، وإشعار المواطن بضرورة إزالتها، ومتابعة ذلك من قِبَل المراقبين.. أما فيما يخص بعض شوارع الأحياء في بلدة القاعد واحتياجها لطبقات إسفلت؛ فلم يتم اعتماد مشروع إعادة سفلتة في ميزانية بلدية الخطة للعام الماضي، ويجري العمل على إعداد مشروع سفلتة للعام الحالي؛ مؤكدة أن تهيئة الشوارع ومعالجة الأرصفة محلُّ اهتمام ومتابعة مكثفة من قِبَل رئيس بلدية مدينة الخطة الدكتور مشعل بن مناور الحربي، وتسعى البلدية جاهدة -قدر الإمكان- لمعالجة أي ملاحظات أو مشوهات يتم رصدها.

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"بلدية الخطة" بحائل: ملاحظات المواطنين مرصودة ويجري العمل على معالجتها
سبق

أكدت بلدية الخطة بحائل، أن الملاحظات التي تَضَمَّنتها شكوى المواطنين ونشرتها "سبق" بعنوان (أهالي مخططات 326 و441 في "قاعد حائل" يشتكون من الحفر وتشققات الطرق)؛ جميعها مرصودة من قِبَل فريق التشوه البصري للبلدية، ومحل اهتمام، ويجري العمل على إزالتها.

وأشارت إلى أن هناك مُخَلَّفات بناء لأحد المواطنين، وتم رصدها من قِبَل المراقبين، وإشعار المواطن بضرورة إزالتها، ومتابعة ذلك من قِبَل المراقبين.. أما فيما يخص بعض شوارع الأحياء في بلدة القاعد واحتياجها لطبقات إسفلت؛ فلم يتم اعتماد مشروع إعادة سفلتة في ميزانية بلدية الخطة للعام الماضي، ويجري العمل على إعداد مشروع سفلتة للعام الحالي؛ مؤكدة أن تهيئة الشوارع ومعالجة الأرصفة محلُّ اهتمام ومتابعة مكثفة من قِبَل رئيس بلدية مدينة الخطة الدكتور مشعل بن مناور الحربي، وتسعى البلدية جاهدة -قدر الإمكان- لمعالجة أي ملاحظات أو مشوهات يتم رصدها.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:56 AM
اخر تعديل
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:43 PM

"بلدية الخطة" بحائل: ملاحظات المواطنين مرصودة ويجري العمل على معالجتها

تفاعلًا مع "سبق".. وقالت: يتم إعداد مشروع سفلتةٍ لشوارع "القاعد"

A A A
خالد السليمي - حائل
2
1,935

أكدت بلدية الخطة بحائل، أن الملاحظات التي تَضَمَّنتها شكوى المواطنين ونشرتها "سبق" بعنوان (أهالي مخططات 326 و441 في "قاعد حائل" يشتكون من الحفر وتشققات الطرق)؛ جميعها مرصودة من قِبَل فريق التشوه البصري للبلدية، ومحل اهتمام، ويجري العمل على إزالتها.

وأشارت إلى أن هناك مُخَلَّفات بناء لأحد المواطنين، وتم رصدها من قِبَل المراقبين، وإشعار المواطن بضرورة إزالتها، ومتابعة ذلك من قِبَل المراقبين.. أما فيما يخص بعض شوارع الأحياء في بلدة القاعد واحتياجها لطبقات إسفلت؛ فلم يتم اعتماد مشروع إعادة سفلتة في ميزانية بلدية الخطة للعام الماضي، ويجري العمل على إعداد مشروع سفلتة للعام الحالي؛ مؤكدة أن تهيئة الشوارع ومعالجة الأرصفة محلُّ اهتمام ومتابعة مكثفة من قِبَل رئيس بلدية مدينة الخطة الدكتور مشعل بن مناور الحربي، وتسعى البلدية جاهدة -قدر الإمكان- لمعالجة أي ملاحظات أو مشوهات يتم رصدها.

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