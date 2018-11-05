الأمطار تتسبب في انهيار تربة وإغلاق طريق بـ"قلت الطائف"

تسببت الأمطار الأخيرة التي شهدتها محافظة الطائف مؤخرًا في انهيار تربة في حي القلت، وإغلاق أحد مداخل الحي، وتشكيل خطر على منزل مهدد بالانهيار.

وما زالت أنقاض انهيار التربة بحي القلت على أحد الطرق باقية؛ ما دفع الجهات المعنية لإغلاق الطريق بحواجز خرسانية لسلامةمرتادي الطريق.

وتسبب انهيار التربة في خطر كبير على أحد المنازل؛ إذ انجرف جزء من التربة تحت المنزل، وتعاملت الجهات المعنية بالإجراءات المناسبة لسلامة ساكنيه.