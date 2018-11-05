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الأمطار تتسبب في انهيار تربة وإغلاق طريق بـ"قلت الطائف"

تسببت الأمطار الأخيرة التي شهدتها محافظة الطائف مؤخرًا في انهيار تربة في حي القلت، وإغلاق أحد مداخل الحي، وتشكيل خطر على منزل مهدد بالانهيار.

وما زالت أنقاض انهيار التربة بحي القلت على أحد الطرق باقية؛ ما دفع الجهات المعنية لإغلاق الطريق بحواجز خرسانية لسلامةمرتادي الطريق.

وتسبب انهيار التربة في خطر كبير على أحد المنازل؛ إذ انجرف جزء من التربة تحت المنزل، وتعاملت الجهات المعنية بالإجراءات المناسبة لسلامة ساكنيه.

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الأمطار تتسبب في انهيار تربة وإغلاق طريق بـ"قلت الطائف"
سبق

تسببت الأمطار الأخيرة التي شهدتها محافظة الطائف مؤخرًا في انهيار تربة في حي القلت، وإغلاق أحد مداخل الحي، وتشكيل خطر على منزل مهدد بالانهيار.

وما زالت أنقاض انهيار التربة بحي القلت على أحد الطرق باقية؛ ما دفع الجهات المعنية لإغلاق الطريق بحواجز خرسانية لسلامةمرتادي الطريق.

وتسبب انهيار التربة في خطر كبير على أحد المنازل؛ إذ انجرف جزء من التربة تحت المنزل، وتعاملت الجهات المعنية بالإجراءات المناسبة لسلامة ساكنيه.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
10:54 PM

الأمطار تتسبب في انهيار تربة وإغلاق طريق بـ"قلت الطائف"

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سعود الدعجاني - الطائف
3
17,483

تسببت الأمطار الأخيرة التي شهدتها محافظة الطائف مؤخرًا في انهيار تربة في حي القلت، وإغلاق أحد مداخل الحي، وتشكيل خطر على منزل مهدد بالانهيار.

وما زالت أنقاض انهيار التربة بحي القلت على أحد الطرق باقية؛ ما دفع الجهات المعنية لإغلاق الطريق بحواجز خرسانية لسلامةمرتادي الطريق.

وتسبب انهيار التربة في خطر كبير على أحد المنازل؛ إذ انجرف جزء من التربة تحت المنزل، وتعاملت الجهات المعنية بالإجراءات المناسبة لسلامة ساكنيه.

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