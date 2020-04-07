تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدّعات الجبلية الوعرة بحي المهدية -غربي العاصمة الرياض، أوكاراً للاختباء، فقد تمّ الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة؛ جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

بعد فيديو أوكار الكهوف.. شرطة الرياض تؤكّد القبض على 53 عاملاً بحي المهدية عبدالله البرقاوي سبق 2020-04-07 أكّدت شرطة الرياض أنها ألقت القبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية. تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدّعات الجبلية الوعرة بحي المهدية -غربي العاصمة الرياض، أوكاراً للاختباء، فقد تمّ الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة؛ جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 01:40 PM

اخر تعديل 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 01:44 PM

بعد فيديو أوكار الكهوف.. شرطة الرياض تؤكّد القبض على 53 عاملاً بحي المهدية مخالفون لنظام الإقامة وجميعهم من الجنسية الإثيوبية واُتخذت بحقهم الإجراءات كافة





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أكّدت شرطة الرياض أنها ألقت القبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدّعات الجبلية الوعرة بحي المهدية -غربي العاصمة الرياض، أوكاراً للاختباء، فقد تمّ الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة؛ جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.