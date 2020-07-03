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غواتيمالا: أكثر من 20 ألف إصابة بكوفيد-19

إجمالي الضحايا 800 وفاة

تجاوزت غواتيمالا، يوم الخميس، عتبة العشرين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد تسجيلها أكثر من ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وأحصت أكثر من 800 وفاة منذ بداية الوباء، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت المتحدّثة باسم الوزارة خوليا باريرا، إنّ البلاد سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1061 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفي 26 شخصًا.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20072 في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 17 مليون نسمة، حيث سُجّلت بالإجمال 843 وفاة من جرّاء الفيروس.

غواتيمالا فيروس كورونا الجديد

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غواتيمالا: أكثر من 20 ألف إصابة بكوفيد-19
سبق

تجاوزت غواتيمالا، يوم الخميس، عتبة العشرين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد تسجيلها أكثر من ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وأحصت أكثر من 800 وفاة منذ بداية الوباء، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت المتحدّثة باسم الوزارة خوليا باريرا، إنّ البلاد سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1061 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفي 26 شخصًا.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20072 في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 17 مليون نسمة، حيث سُجّلت بالإجمال 843 وفاة من جرّاء الفيروس.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:37 PM

غواتيمالا: أكثر من 20 ألف إصابة بكوفيد-19

إجمالي الضحايا 800 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجاوزت غواتيمالا، يوم الخميس، عتبة العشرين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد تسجيلها أكثر من ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وأحصت أكثر من 800 وفاة منذ بداية الوباء، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت المتحدّثة باسم الوزارة خوليا باريرا، إنّ البلاد سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1061 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفي 26 شخصًا.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20072 في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 17 مليون نسمة، حيث سُجّلت بالإجمال 843 وفاة من جرّاء الفيروس.

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