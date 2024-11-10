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الحكومة الإثيوبية تحدد شروط مفاوضات إنهاء النزاع في "تيغراي"

بينها إطلاق سراح مسؤولين اتحاديين

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن محادثات السلام لن تكون ممكنة إلا مع الحكومة المحلية لتيغراي، مع التعهد بعدم تدمير المعدات العسكرية وإطلاق سراح مسؤولين اتحاديين، واعتقال قادة المنطقة.

وبيّن المتحدث باسم قوة الطوارئ المنشأة حديثاً لنزاع تيغراي رضوان حسين، أن القوات الفيدرالية أُجبرت على الانسحاب عبر الحدود إلى إريتريا قبل إعادة تجميع صفوفها، والعودة لمحاربة القوات المحلية، وفقاً لـ "رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الإثيوبية تحدد شروط مفاوضات إنهاء النزاع في "تيغراي"
سبق

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن محادثات السلام لن تكون ممكنة إلا مع الحكومة المحلية لتيغراي، مع التعهد بعدم تدمير المعدات العسكرية وإطلاق سراح مسؤولين اتحاديين، واعتقال قادة المنطقة.

وبيّن المتحدث باسم قوة الطوارئ المنشأة حديثاً لنزاع تيغراي رضوان حسين، أن القوات الفيدرالية أُجبرت على الانسحاب عبر الحدود إلى إريتريا قبل إعادة تجميع صفوفها، والعودة لمحاربة القوات المحلية، وفقاً لـ "رويترز".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
06:23 PM

الحكومة الإثيوبية تحدد شروط مفاوضات إنهاء النزاع في "تيغراي"

بينها إطلاق سراح مسؤولين اتحاديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن محادثات السلام لن تكون ممكنة إلا مع الحكومة المحلية لتيغراي، مع التعهد بعدم تدمير المعدات العسكرية وإطلاق سراح مسؤولين اتحاديين، واعتقال قادة المنطقة.

وبيّن المتحدث باسم قوة الطوارئ المنشأة حديثاً لنزاع تيغراي رضوان حسين، أن القوات الفيدرالية أُجبرت على الانسحاب عبر الحدود إلى إريتريا قبل إعادة تجميع صفوفها، والعودة لمحاربة القوات المحلية، وفقاً لـ "رويترز".

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