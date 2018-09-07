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إعلامي "إماراتي" يشيد بتجارب "الأخضر" قبل "الآسيوية" وينتقد استعدادات بلاده

انتقد المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي استعدادات منتخب بلاده لبطولة أمم آسيا المزمع إقامتها في الإمارات في يناير من العام المقبل 2019، وامتدح في الوقت ذاته استعدادات المنتخب السعودي.

وغرد الكعبي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "استعدادًا لكاس آسيا، المنتخب السعودي سيقابل بوليفيا والبرازيل ثم الأرجنتين، بينما منتخبنا واجه أندورا وترينيداد ثم سيواجه لاوس! الحدث الكبير يحتاج لتجارب كبيرة".

وخسر منتخب الإمارات وديًّا 0 - 2 أمام ترينداد وتوباغو في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس الخميس بإسبانيا.

ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية برفقة منتخبات (تايلاند والهند والبحرين)، فيما يلعب الأخضر مع منتخبات (قطر ولبنان وكوريا الشمالية).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعلامي "إماراتي" يشيد بتجارب "الأخضر" قبل "الآسيوية" وينتقد استعدادات بلاده
سبق

انتقد المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي استعدادات منتخب بلاده لبطولة أمم آسيا المزمع إقامتها في الإمارات في يناير من العام المقبل 2019، وامتدح في الوقت ذاته استعدادات المنتخب السعودي.

وغرد الكعبي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "استعدادًا لكاس آسيا، المنتخب السعودي سيقابل بوليفيا والبرازيل ثم الأرجنتين، بينما منتخبنا واجه أندورا وترينيداد ثم سيواجه لاوس! الحدث الكبير يحتاج لتجارب كبيرة".

وخسر منتخب الإمارات وديًّا 0 - 2 أمام ترينداد وتوباغو في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس الخميس بإسبانيا.

ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية برفقة منتخبات (تايلاند والهند والبحرين)، فيما يلعب الأخضر مع منتخبات (قطر ولبنان وكوريا الشمالية).

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
10:58 PM

إعلامي "إماراتي" يشيد بتجارب "الأخضر" قبل "الآسيوية" وينتقد استعدادات بلاده

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محمد السيّد - الرياض
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انتقد المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي استعدادات منتخب بلاده لبطولة أمم آسيا المزمع إقامتها في الإمارات في يناير من العام المقبل 2019، وامتدح في الوقت ذاته استعدادات المنتخب السعودي.

وغرد الكعبي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "استعدادًا لكاس آسيا، المنتخب السعودي سيقابل بوليفيا والبرازيل ثم الأرجنتين، بينما منتخبنا واجه أندورا وترينيداد ثم سيواجه لاوس! الحدث الكبير يحتاج لتجارب كبيرة".

وخسر منتخب الإمارات وديًّا 0 - 2 أمام ترينداد وتوباغو في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس الخميس بإسبانيا.

ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية برفقة منتخبات (تايلاند والهند والبحرين)، فيما يلعب الأخضر مع منتخبات (قطر ولبنان وكوريا الشمالية).

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