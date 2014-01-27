"تعليم عسير" يقدم 112 جهازاً و400 شريحة لأبناء الشهداء والمعلمين المتوفين

تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني في ظل جائحة كورونا

قدّم مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حزمة من البرامج والخدمات لمستفيديه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أن الإدارة كثّفت من جهودها خدمة لهذه الفئة في مجالات تعليمية وصحية ونفسية واجتماعية، وبما يسهم في تلبية احتياجاتها بشكل عام، وفي ظل ظروف جائحة كورونا بشكل خاص وصولاً إلى استمرار تعليمها وتوفير كافة السبل المساعدة لها.

وبيّنت مديرة المكتب عائشة مبارك؛ أنه جرى العمل خلال الفصل الماضي، على حصر الفئات المستهدفة عبر نظام نور، ومتابعة تقديم الرعاية والمساعدات للمستفيدين والمستفيدات، والوقوف على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات والخدمات الإرشادية، وتفعيل اتفاقات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم العيني والامتيازات والتسهيلات، وتجويد الخدمات المقدمة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة.

وأشارت مبارك؛ إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المكتب بلغ 624 طالباً وطالبة، وجرى تقديم 27 خدمة في المجال التعليمي، منها: تسليم 112 جهاز حاسب آلي، وتسليم 400 شريحة بيانات وتقديم دورات مجانية في اختبارات القدرات والتحصيل، إلى جانب تقديم عديد من الخدمات في المجال الإرشادي، ومنها خدمة رفد وفاء، التي تسهم في إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية للمستفيدين بلغت 42 خدمة مختلفة، إلى جانب مشروع الحقيبة المدرسية ومشروع كسوة العيد ورحلة العمرة.

وأضافت مبارك: إنه تمّ تنفيذ مبادرات وطنية منها تسمية بعض القاعات التدريبية بأسماء شهداء الوطن وأسماء المعلمات المتوفيات، وتقديم مشروع سقيا الوفاء كصدقة لشهداء الواجب، ومشروع ذكرى الوفاء كصدقة للمعلمين المتوفين، إضافة إلى تقديم عديد من الخصومات للمستفيدين مع القطاع الخاص شملت 11 مستشفى ومختبراً وطنياً، و7 مدارس ومعاهد أهلية وناديين رياضيين و4 مشاغل ومراكز نسائية و4 مكتبات.