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بدء تطبيق أجور التسجيل في "خدمة النقل المدرسي" ..200 ريال في العام  وإعفاء أسر الضمان

الشركة ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل وخطوات الاستفادة من الخدمة للعام الدراسي القادم

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن البدء بتطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1442هـ بقيمة 200 ريال للعام الدراسي الكامل، مع إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من دفع أجور التسجيل.


وأوضحت الشركة أنها ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، والخطوات والإجراءات المطلوبة للراغبين في الاستفادة من الخدمة خلال العام الدراسي القادم 1442هـ، موضحة أن طلب الخدمة عبر نظام "نور" وتسديد أجور التسجيل واستكمال كافة الإجراءات البيانات المطلوبة تعد مطلباً أساسياً للاستفادة من الخدمة، إضافة إلى خضوع هذه الطلبات للدراسة وفق معايير محددة للاستحقاق والأولوية لضمان توفير الخدمة للطلبة الأكثر استحقاقاً.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى تزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد المخصصة في كل منطقة.
وأكدت الشركة أن مبلغ 200 ريال تمثّل أجور تسجيل، وليست القيمة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة كاملة لتقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد عن 18 ألف مدرسة، حيث وفرت لهم الدولة أسطولاً ضخمًا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في جميع مناطق المملكة، كما سخرت لهذه الخدمة قوى بشرية كبيرة تتجاوز 28 ألفاً من السائقين والمشرفين والفنيين والمراقبين الميدانيين.

شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء تطبيق أجور التسجيل في "خدمة النقل المدرسي" ..200 ريال في العام  وإعفاء أسر الضمان
سبق

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن البدء بتطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1442هـ بقيمة 200 ريال للعام الدراسي الكامل، مع إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من دفع أجور التسجيل.


وأوضحت الشركة أنها ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، والخطوات والإجراءات المطلوبة للراغبين في الاستفادة من الخدمة خلال العام الدراسي القادم 1442هـ، موضحة أن طلب الخدمة عبر نظام "نور" وتسديد أجور التسجيل واستكمال كافة الإجراءات البيانات المطلوبة تعد مطلباً أساسياً للاستفادة من الخدمة، إضافة إلى خضوع هذه الطلبات للدراسة وفق معايير محددة للاستحقاق والأولوية لضمان توفير الخدمة للطلبة الأكثر استحقاقاً.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى تزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد المخصصة في كل منطقة.
وأكدت الشركة أن مبلغ 200 ريال تمثّل أجور تسجيل، وليست القيمة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة كاملة لتقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد عن 18 ألف مدرسة، حيث وفرت لهم الدولة أسطولاً ضخمًا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في جميع مناطق المملكة، كما سخرت لهذه الخدمة قوى بشرية كبيرة تتجاوز 28 ألفاً من السائقين والمشرفين والفنيين والمراقبين الميدانيين.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:09 PM

بدء تطبيق أجور التسجيل في "خدمة النقل المدرسي" ..200 ريال في العام  وإعفاء أسر الضمان

الشركة ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل وخطوات الاستفادة من الخدمة للعام الدراسي القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن البدء بتطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1442هـ بقيمة 200 ريال للعام الدراسي الكامل، مع إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من دفع أجور التسجيل.


وأوضحت الشركة أنها ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، والخطوات والإجراءات المطلوبة للراغبين في الاستفادة من الخدمة خلال العام الدراسي القادم 1442هـ، موضحة أن طلب الخدمة عبر نظام "نور" وتسديد أجور التسجيل واستكمال كافة الإجراءات البيانات المطلوبة تعد مطلباً أساسياً للاستفادة من الخدمة، إضافة إلى خضوع هذه الطلبات للدراسة وفق معايير محددة للاستحقاق والأولوية لضمان توفير الخدمة للطلبة الأكثر استحقاقاً.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى تزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد المخصصة في كل منطقة.
وأكدت الشركة أن مبلغ 200 ريال تمثّل أجور تسجيل، وليست القيمة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة كاملة لتقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد عن 18 ألف مدرسة، حيث وفرت لهم الدولة أسطولاً ضخمًا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في جميع مناطق المملكة، كما سخرت لهذه الخدمة قوى بشرية كبيرة تتجاوز 28 ألفاً من السائقين والمشرفين والفنيين والمراقبين الميدانيين.

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