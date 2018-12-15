النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الترابط بين "عين الصقر وعين الملوح" تترجمه صورة "الشثري"

حظيت برواج واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية

عبّر عبدالله الشثري ملتقط صورة عين الصقر مع عين الشخص "الملوح" التي حظيت برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن سعادته وفخره لما وصلت إليه الصورة من إشادات واسعة على برامج التواصل.

وعن قصة التقاطه الصورة قال الشثري لـ"سبق": أعمل في فريق التصوير بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الثاني في ملهم شمالي الرياض، ومن عشاق تصوير الطيور وحياة الناس ومشارك من العام الماضي. وقد حزت على جائزة المركز الأول في مسابقة تصوير الصقور العام الماضي.

وعن صورة "عين الصقر مع عين الملوح" قال الشثري: كانت الصورة هي الأكشن تم التقاطها في نهاية الشوط الـ ٤٠٠ متر، وهي ترابط بين عين الصقر وبين عين الملوح.

وختم بقوله: "كانت هذه اللقطة الأقرب لي وفيها ربط جميل، والصورة ليست عفوية قدر ما ما كانت أمنية منذ فترة وعلى مدار المسابقات في الأعوام السابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الترابط بين "عين الصقر وعين الملوح" تترجمه صورة "الشثري"
سبق

عبّر عبدالله الشثري ملتقط صورة عين الصقر مع عين الشخص "الملوح" التي حظيت برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن سعادته وفخره لما وصلت إليه الصورة من إشادات واسعة على برامج التواصل.

وعن قصة التقاطه الصورة قال الشثري لـ"سبق": أعمل في فريق التصوير بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الثاني في ملهم شمالي الرياض، ومن عشاق تصوير الطيور وحياة الناس ومشارك من العام الماضي. وقد حزت على جائزة المركز الأول في مسابقة تصوير الصقور العام الماضي.

وعن صورة "عين الصقر مع عين الملوح" قال الشثري: كانت الصورة هي الأكشن تم التقاطها في نهاية الشوط الـ ٤٠٠ متر، وهي ترابط بين عين الصقر وبين عين الملوح.

وختم بقوله: "كانت هذه اللقطة الأقرب لي وفيها ربط جميل، والصورة ليست عفوية قدر ما ما كانت أمنية منذ فترة وعلى مدار المسابقات في الأعوام السابقة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
05:42 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
08:54 PM

الترابط بين "عين الصقر وعين الملوح" تترجمه صورة "الشثري"

حظيت برواج واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
10,205

عبّر عبدالله الشثري ملتقط صورة عين الصقر مع عين الشخص "الملوح" التي حظيت برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن سعادته وفخره لما وصلت إليه الصورة من إشادات واسعة على برامج التواصل.

وعن قصة التقاطه الصورة قال الشثري لـ"سبق": أعمل في فريق التصوير بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الثاني في ملهم شمالي الرياض، ومن عشاق تصوير الطيور وحياة الناس ومشارك من العام الماضي. وقد حزت على جائزة المركز الأول في مسابقة تصوير الصقور العام الماضي.

وعن صورة "عين الصقر مع عين الملوح" قال الشثري: كانت الصورة هي الأكشن تم التقاطها في نهاية الشوط الـ ٤٠٠ متر، وهي ترابط بين عين الصقر وبين عين الملوح.

وختم بقوله: "كانت هذه اللقطة الأقرب لي وفيها ربط جميل، والصورة ليست عفوية قدر ما ما كانت أمنية منذ فترة وعلى مدار المسابقات في الأعوام السابقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة