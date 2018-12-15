الترابط بين "عين الصقر وعين الملوح" تترجمه صورة "الشثري"

حظيت برواج واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية

عبّر عبدالله الشثري ملتقط صورة عين الصقر مع عين الشخص "الملوح" التي حظيت برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن سعادته وفخره لما وصلت إليه الصورة من إشادات واسعة على برامج التواصل.



وعن قصة التقاطه الصورة قال الشثري لـ"سبق": أعمل في فريق التصوير بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الثاني في ملهم شمالي الرياض، ومن عشاق تصوير الطيور وحياة الناس ومشارك من العام الماضي. وقد حزت على جائزة المركز الأول في مسابقة تصوير الصقور العام الماضي.



وعن صورة "عين الصقر مع عين الملوح" قال الشثري: كانت الصورة هي الأكشن تم التقاطها في نهاية الشوط الـ ٤٠٠ متر، وهي ترابط بين عين الصقر وبين عين الملوح.



وختم بقوله: "كانت هذه اللقطة الأقرب لي وفيها ربط جميل، والصورة ليست عفوية قدر ما ما كانت أمنية منذ فترة وعلى مدار المسابقات في الأعوام السابقة.