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المخابرات الروسية تنفي التخطيط لاجتياح أوكرانيا

اعتبر الاتهامات الغربية "باطلة"

‬نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا.

وقال الجهاز في بيان أوردته "فرانس 24": "يرسم الأمريكيون صورةً مخيفةً لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم معلومات موثوقاً بها بشأن نيات روسية من هذا النوع، لكن هذه الاتهامات باطلة تماماً".

من جهته، اعتبر الكرملين أن الغرب يقود حملة معلومات في هذا الصدد هدفها تصعيد التوتر.

من ناحيته، ذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أي تحرّك للقوات الروسية داخل أراضينا لا يشكّل تهديدا لأي كان ويجب ألا يثير قلق أحد.

ودقت دول غربية الشهر الجاري ناقوس الخطر على خلفية تقارير عن نشاط عسكري روسي قرب أوكرانيا، فيما أعربت واشنطن عن قلق حقيقي حيال نشاط غير عادي في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المخابرات الروسية تنفي التخطيط لاجتياح أوكرانيا
سبق

‬نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا.

وقال الجهاز في بيان أوردته "فرانس 24": "يرسم الأمريكيون صورةً مخيفةً لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم معلومات موثوقاً بها بشأن نيات روسية من هذا النوع، لكن هذه الاتهامات باطلة تماماً".

من جهته، اعتبر الكرملين أن الغرب يقود حملة معلومات في هذا الصدد هدفها تصعيد التوتر.

من ناحيته، ذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أي تحرّك للقوات الروسية داخل أراضينا لا يشكّل تهديدا لأي كان ويجب ألا يثير قلق أحد.

ودقت دول غربية الشهر الجاري ناقوس الخطر على خلفية تقارير عن نشاط عسكري روسي قرب أوكرانيا، فيما أعربت واشنطن عن قلق حقيقي حيال نشاط غير عادي في المنطقة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
06:53 PM

المخابرات الروسية تنفي التخطيط لاجتياح أوكرانيا

اعتبر الاتهامات الغربية "باطلة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا.

وقال الجهاز في بيان أوردته "فرانس 24": "يرسم الأمريكيون صورةً مخيفةً لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم معلومات موثوقاً بها بشأن نيات روسية من هذا النوع، لكن هذه الاتهامات باطلة تماماً".

من جهته، اعتبر الكرملين أن الغرب يقود حملة معلومات في هذا الصدد هدفها تصعيد التوتر.

من ناحيته، ذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أي تحرّك للقوات الروسية داخل أراضينا لا يشكّل تهديدا لأي كان ويجب ألا يثير قلق أحد.

ودقت دول غربية الشهر الجاري ناقوس الخطر على خلفية تقارير عن نشاط عسكري روسي قرب أوكرانيا، فيما أعربت واشنطن عن قلق حقيقي حيال نشاط غير عادي في المنطقة.

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