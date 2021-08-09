وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره بأوكرانيا

تلقى اتصالاً هاتفياً ناقش فيه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا.



وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.