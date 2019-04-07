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أهالٍ بخيالة ميسان يشتكون سوء الشبكة لمشغلي الجوال‎.. مصالحنا معطلة

مطالبات مكررة دون رد.. ومناشدات لهيئة الاتصالات بالتدخل

شكا أهالي الخيالة بمركز أبو راكة التابعة لمحافظة ميسان، من سوء الشبكة لمشغلي شركات الجوال؛ حيث لا تخدم هذه الشبكات المنطقة بشكل جيد، ويعانون من سوء التغطية.

وقال المواطن نايف سعد الشلوي إنهم يعانون من سوء الشبكة لمشغلي الجوال، حيث الشبكة معدومة ومطالباتنا المتكررة لدى الشركات دون رد ودون حل جذري، فهناك العديد من الأهالي والقرى والمدارس والمستوصفات تحتاج الخدمة بشكل عاجل للتواصل مع ذويهم في المنطقة وخارجها.

وأشار الشلوي إلى أنه لا يخفى على الجميع مدى أهمية الاتصال والتواصل والإنترنت، ونقع في مفترق طرق، وانعدام الاتصال والشبكة يتسبب في التأخير في إبلاغ الهلال الأحمر والجهات الأمنية في حالة وقوع الحوادث، وتأخير خدمات "أبشر"، وتضرر الطلاب بعدم استطاعتهم إجراء البحوث ، وأملنا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة والمعاناة التي طال انتظار حلها.

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أهالٍ بخيالة ميسان يشتكون سوء الشبكة لمشغلي الجوال‎.. مصالحنا معطلة
سبق

شكا أهالي الخيالة بمركز أبو راكة التابعة لمحافظة ميسان، من سوء الشبكة لمشغلي شركات الجوال؛ حيث لا تخدم هذه الشبكات المنطقة بشكل جيد، ويعانون من سوء التغطية.

وقال المواطن نايف سعد الشلوي إنهم يعانون من سوء الشبكة لمشغلي الجوال، حيث الشبكة معدومة ومطالباتنا المتكررة لدى الشركات دون رد ودون حل جذري، فهناك العديد من الأهالي والقرى والمدارس والمستوصفات تحتاج الخدمة بشكل عاجل للتواصل مع ذويهم في المنطقة وخارجها.

وأشار الشلوي إلى أنه لا يخفى على الجميع مدى أهمية الاتصال والتواصل والإنترنت، ونقع في مفترق طرق، وانعدام الاتصال والشبكة يتسبب في التأخير في إبلاغ الهلال الأحمر والجهات الأمنية في حالة وقوع الحوادث، وتأخير خدمات "أبشر"، وتضرر الطلاب بعدم استطاعتهم إجراء البحوث ، وأملنا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة والمعاناة التي طال انتظار حلها.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:36 AM

أهالٍ بخيالة ميسان يشتكون سوء الشبكة لمشغلي الجوال‎.. مصالحنا معطلة

مطالبات مكررة دون رد.. ومناشدات لهيئة الاتصالات بالتدخل

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سعود الدعجاني - الطائف
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شكا أهالي الخيالة بمركز أبو راكة التابعة لمحافظة ميسان، من سوء الشبكة لمشغلي شركات الجوال؛ حيث لا تخدم هذه الشبكات المنطقة بشكل جيد، ويعانون من سوء التغطية.

وقال المواطن نايف سعد الشلوي إنهم يعانون من سوء الشبكة لمشغلي الجوال، حيث الشبكة معدومة ومطالباتنا المتكررة لدى الشركات دون رد ودون حل جذري، فهناك العديد من الأهالي والقرى والمدارس والمستوصفات تحتاج الخدمة بشكل عاجل للتواصل مع ذويهم في المنطقة وخارجها.

وأشار الشلوي إلى أنه لا يخفى على الجميع مدى أهمية الاتصال والتواصل والإنترنت، ونقع في مفترق طرق، وانعدام الاتصال والشبكة يتسبب في التأخير في إبلاغ الهلال الأحمر والجهات الأمنية في حالة وقوع الحوادث، وتأخير خدمات "أبشر"، وتضرر الطلاب بعدم استطاعتهم إجراء البحوث ، وأملنا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة والمعاناة التي طال انتظار حلها.

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