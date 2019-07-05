احتفل الشاب ماجد بن أحمد العُمري بزفافه في إحدى قاعات جدة، بحضور الأهل والأقرباء والأصدقاء الذين تمنوا له التوفيق في حياته الزوجية .
"العُمري" يحتفل بزفافه بجدة
احتفل الشاب ماجد بن أحمد العُمري بزفافه في إحدى قاعات جدة، بحضور الأهل والأقرباء والأصدقاء الذين تمنوا له التوفيق في حياته الزوجية .
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"العُمري" يحتفل بزفافه بجدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-05
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
10:19 PM
"العُمري" يحتفل بزفافه بجدة
احتفل الشاب ماجد بن أحمد العُمري بزفافه في إحدى قاعات جدة، بحضور الأهل والأقرباء والأصدقاء الذين تمنوا له التوفيق في حياته الزوجية .
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