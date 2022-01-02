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"غرفة حائل" تختار "الخليفي" رئيسًا و"الرخيص" و"الشمري" نائبَيْن

عقد اجتماعه الأول في دورته الـ11 لانتخاب منصب رئيس مجلس الإدارة

اختارت غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي، رئيسًا لها، ومحمد بن إبراهيم الرخيص، وثامر نايف الشمري نائبَيْن للرئيس.

وكان مجلس الغرفة قد عقد اجتماعه الأول في دورته الـ11 لانتخاب منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصبي النائب الأول والثاني، وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الغرف التجارية في وزارة التجارة محمد المالكي، وحضور ممثل وزارة التجارة في فرع منطقة حائل يوسف الرشيدي، وأمين غرفة حائل محمد بن لافي الزعيزع.

وتم من خلال الاجتماع انتخاب هاني بن عبدالعزيز الخليفي رئيسًا لغرفة حائل‬ في دورتها الـ11 "1443-1447هـ"، وانتخاب محمد بن إبراهيم الرخيص نائبًا أول، وثامر بن نايف الشمري نائبًا ثانيًا.

وقدم رئيس غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي، شكره وتقديره لكل من طرح الثقة فيه لانتخابه رئيسًا لغرفة حائل قائلًا: سأكون عند حسن الظن، وسأعمل جاهدًا مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة يدًا واحدة من أجل النهوض والرقي بالمنطقة اقتصاديًا.

من جهته قال نائب رئيس غرفة حائل محمد بن إبراهيم الرخيص: إن المرحلة المقبلة من عمل غرفة حائل تحتاج جهدًا كبيرًا وبتكاتف الزملاء جميعًا؛ سنحقق الأهداف التي ستخدم عمل الغرفة وتجار المنطقة والرقي بالمنطقة.

فيما أكد نائب رئيس غرفة حائل ثامر نايف الشمري أننا نتطلع أن نكون عن حسن ظن الجميع، وينتظرنا الكثير من العمل والمبادرات التي ستخدم المنطقة، وسنعمل عليها بتكاتف الزملاء أعضاء مجلس الإدارة.

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"غرفة حائل" تختار "الخليفي" رئيسًا و"الرخيص" و"الشمري" نائبَيْن
سبق

اختارت غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي، رئيسًا لها، ومحمد بن إبراهيم الرخيص، وثامر نايف الشمري نائبَيْن للرئيس.

وكان مجلس الغرفة قد عقد اجتماعه الأول في دورته الـ11 لانتخاب منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصبي النائب الأول والثاني، وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الغرف التجارية في وزارة التجارة محمد المالكي، وحضور ممثل وزارة التجارة في فرع منطقة حائل يوسف الرشيدي، وأمين غرفة حائل محمد بن لافي الزعيزع.

وتم من خلال الاجتماع انتخاب هاني بن عبدالعزيز الخليفي رئيسًا لغرفة حائل‬ في دورتها الـ11 "1443-1447هـ"، وانتخاب محمد بن إبراهيم الرخيص نائبًا أول، وثامر بن نايف الشمري نائبًا ثانيًا.

وقدم رئيس غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي، شكره وتقديره لكل من طرح الثقة فيه لانتخابه رئيسًا لغرفة حائل قائلًا: سأكون عند حسن الظن، وسأعمل جاهدًا مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة يدًا واحدة من أجل النهوض والرقي بالمنطقة اقتصاديًا.

من جهته قال نائب رئيس غرفة حائل محمد بن إبراهيم الرخيص: إن المرحلة المقبلة من عمل غرفة حائل تحتاج جهدًا كبيرًا وبتكاتف الزملاء جميعًا؛ سنحقق الأهداف التي ستخدم عمل الغرفة وتجار المنطقة والرقي بالمنطقة.

فيما أكد نائب رئيس غرفة حائل ثامر نايف الشمري أننا نتطلع أن نكون عن حسن ظن الجميع، وينتظرنا الكثير من العمل والمبادرات التي ستخدم المنطقة، وسنعمل عليها بتكاتف الزملاء أعضاء مجلس الإدارة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
07:27 PM

"غرفة حائل" تختار "الخليفي" رئيسًا و"الرخيص" و"الشمري" نائبَيْن

عقد اجتماعه الأول في دورته الـ11 لانتخاب منصب رئيس مجلس الإدارة

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خالد السليمي - حائل
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اختارت غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي، رئيسًا لها، ومحمد بن إبراهيم الرخيص، وثامر نايف الشمري نائبَيْن للرئيس.

وكان مجلس الغرفة قد عقد اجتماعه الأول في دورته الـ11 لانتخاب منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصبي النائب الأول والثاني، وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الغرف التجارية في وزارة التجارة محمد المالكي، وحضور ممثل وزارة التجارة في فرع منطقة حائل يوسف الرشيدي، وأمين غرفة حائل محمد بن لافي الزعيزع.

وتم من خلال الاجتماع انتخاب هاني بن عبدالعزيز الخليفي رئيسًا لغرفة حائل‬ في دورتها الـ11 "1443-1447هـ"، وانتخاب محمد بن إبراهيم الرخيص نائبًا أول، وثامر بن نايف الشمري نائبًا ثانيًا.

وقدم رئيس غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي، شكره وتقديره لكل من طرح الثقة فيه لانتخابه رئيسًا لغرفة حائل قائلًا: سأكون عند حسن الظن، وسأعمل جاهدًا مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة يدًا واحدة من أجل النهوض والرقي بالمنطقة اقتصاديًا.

من جهته قال نائب رئيس غرفة حائل محمد بن إبراهيم الرخيص: إن المرحلة المقبلة من عمل غرفة حائل تحتاج جهدًا كبيرًا وبتكاتف الزملاء جميعًا؛ سنحقق الأهداف التي ستخدم عمل الغرفة وتجار المنطقة والرقي بالمنطقة.

فيما أكد نائب رئيس غرفة حائل ثامر نايف الشمري أننا نتطلع أن نكون عن حسن ظن الجميع، وينتظرنا الكثير من العمل والمبادرات التي ستخدم المنطقة، وسنعمل عليها بتكاتف الزملاء أعضاء مجلس الإدارة.

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