لأول مرة بهوية موحدة "مطاعم وسينما".. "موسم العيد" يتهيّأ والمولات 24 ساعة

مبادرات تحت شعار "اللمة والمحبة" تتفـاعل مع متطلبات المجتمع في مناطق المملكة

كشف القائمون على "موسم العيد" عن استقبال المولات الكبرى "المراكز التجارية" لروادها على مدى 24 ساعة طوال أيام العيد، وتأتي هذه الخطوة ضمن الفعاليات والبرامج التي يقدمها "موسم العيد" الذي ينطلق لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية تحت مظلة "مواسم السعودية".



ومن المولات المشاركة في ذلك: مجمع القصر، وغرناطة، والرياض بارك، ومركز المملكة في الرياض، إضافة إلى رد سي مول في جدة، ودارين مول في الدمام.



أما على صعيد دور السينما، فهي تشمل أيضًا AMC في مركز الملك عبد الله المالي، إلى جانب فوكس سينما في المولات التي يوجد فيها قاعات للسينما.



وتحت شعار "اللمة والمحبة" أقر "موسم العيد" عدة مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع متطلبات وتطلعات كافة شرائح المجتمع في كل مناطق السعودية، واستيعاب الاحتياجات المختلفة مع اختلاف وتقلب ساعات النوم في هذه الفترة تحديداً، وفتح مساحات مكانية وزمنية للفرح تستوعب الجميع، ومنها بادرة استمرار ساعات العمل في المولات "المراكز التجارية" للاستمتاع بالتسوق والمطاعم والمقاهي وصالات السينما، وقضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.



كما تفاعلت مجموعة ضخمة من المطاعم والفنادق لتقديم عروض مخصصة لفطور العيد، مع فتح المساحة الزمنية لتقديمها حتى ساعات المساء، وفي الإطار نفسه تم فتح ساعات العمل بالمولات على مدى الساعة لاستقبال كل رواد العيد.



ويتيح حساب "موسم العيد" الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني لمواسم السعودية؛ استعراض أسماء المراكز التجارية المشاركة، وكذلك المطاعم والفنادق والمنتجعات التي تقدم العروض المخصصة بالعيد.