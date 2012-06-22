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تشكيل لجنة لمكافحة الغش التجاري في زيوت التشحيم وتطوير القطاع

خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الشركات المصنّعة والمسوّقة

أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة في زيوت التشحيم والأساس بالمملكة؛ في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الشركات المصنعة والمسوقة لزيوت التشحيم وتطويره وتحسين خدماته للمستهلكين، وتقديرًا لأهميته في المعدات والآليات والمركبات.

جاء ذلك بعد موافقة الاتحاد على مقترح تَقدم به العديد من أصحاب الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى "اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم والأساس"، تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم.

وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها بمقر اتحاد الغرف السعودية، جرى خلاله انتخاب المهندس سمير بن معتوق نوار رئيسًا للجنة، وخالد بن صلاح الطيب، وعبدالله بن حمود الأحمري نائبين؛ وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية (1441هـ- 1444هـ)؛ حيث تم استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات زيوت التشحيم والأساس والمستثمرين فيه من أصحاب الأعمال السعوديين.

وأعرب رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة، على الثقة الكبيرة التي أولوْها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات زيوت التشحيم بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد رئيس اللجنة المهندس سمير نوار ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قِبَل اتحاد الغرف السعودية والأجهزة الحكومية كافة؛ مثمنًا دور الاتحاد في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وقال "سمير": تشكيل لجنة متخصصة في زيوت التشحيم والأساس، ضرورة أمْلتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي، وهي ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات أهمها تحسين جودة المنتجات والتوطين ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمعدات، والتوعية بالمنتجات الأصلية، وتعزيز قدرة المصانع الوطنية؛ فضلًا عن تشجيع استخدام الزيوت المعاد تكريرها.

واعتبر رئيس اللجنة أن تحسين جودة منتجات زيوت التشحيم؛ سيساهم بشكل مباشر في زيادة مبيعات الشركات الموثوقة بنسبة 15% إلى 20%، وتوفير ملايين الريالات المهدرة بسبب ممارسات الغش التجاري.

ودعا المستثمرين السعوديين في مجال زيوت التشحيم والأساس، إلى التعاون مع اللجنة من خلال رفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه كتكتل يخدم الشركات المصنعة والمسوق لزيوت التشحيم، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي ستقدّمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشكيل لجنة لمكافحة الغش التجاري في زيوت التشحيم وتطوير القطاع
سبق

أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة في زيوت التشحيم والأساس بالمملكة؛ في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الشركات المصنعة والمسوقة لزيوت التشحيم وتطويره وتحسين خدماته للمستهلكين، وتقديرًا لأهميته في المعدات والآليات والمركبات.

جاء ذلك بعد موافقة الاتحاد على مقترح تَقدم به العديد من أصحاب الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى "اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم والأساس"، تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم.

وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها بمقر اتحاد الغرف السعودية، جرى خلاله انتخاب المهندس سمير بن معتوق نوار رئيسًا للجنة، وخالد بن صلاح الطيب، وعبدالله بن حمود الأحمري نائبين؛ وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية (1441هـ- 1444هـ)؛ حيث تم استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات زيوت التشحيم والأساس والمستثمرين فيه من أصحاب الأعمال السعوديين.

وأعرب رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة، على الثقة الكبيرة التي أولوْها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات زيوت التشحيم بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد رئيس اللجنة المهندس سمير نوار ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قِبَل اتحاد الغرف السعودية والأجهزة الحكومية كافة؛ مثمنًا دور الاتحاد في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وقال "سمير": تشكيل لجنة متخصصة في زيوت التشحيم والأساس، ضرورة أمْلتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي، وهي ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات أهمها تحسين جودة المنتجات والتوطين ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمعدات، والتوعية بالمنتجات الأصلية، وتعزيز قدرة المصانع الوطنية؛ فضلًا عن تشجيع استخدام الزيوت المعاد تكريرها.

واعتبر رئيس اللجنة أن تحسين جودة منتجات زيوت التشحيم؛ سيساهم بشكل مباشر في زيادة مبيعات الشركات الموثوقة بنسبة 15% إلى 20%، وتوفير ملايين الريالات المهدرة بسبب ممارسات الغش التجاري.

ودعا المستثمرين السعوديين في مجال زيوت التشحيم والأساس، إلى التعاون مع اللجنة من خلال رفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه كتكتل يخدم الشركات المصنعة والمسوق لزيوت التشحيم، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي ستقدّمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
12:27 PM

تشكيل لجنة لمكافحة الغش التجاري في زيوت التشحيم وتطوير القطاع

خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الشركات المصنّعة والمسوّقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة في زيوت التشحيم والأساس بالمملكة؛ في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الشركات المصنعة والمسوقة لزيوت التشحيم وتطويره وتحسين خدماته للمستهلكين، وتقديرًا لأهميته في المعدات والآليات والمركبات.

جاء ذلك بعد موافقة الاتحاد على مقترح تَقدم به العديد من أصحاب الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى "اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم والأساس"، تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم.

وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها بمقر اتحاد الغرف السعودية، جرى خلاله انتخاب المهندس سمير بن معتوق نوار رئيسًا للجنة، وخالد بن صلاح الطيب، وعبدالله بن حمود الأحمري نائبين؛ وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية (1441هـ- 1444هـ)؛ حيث تم استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات زيوت التشحيم والأساس والمستثمرين فيه من أصحاب الأعمال السعوديين.

وأعرب رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة، على الثقة الكبيرة التي أولوْها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات زيوت التشحيم بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد رئيس اللجنة المهندس سمير نوار ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قِبَل اتحاد الغرف السعودية والأجهزة الحكومية كافة؛ مثمنًا دور الاتحاد في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وقال "سمير": تشكيل لجنة متخصصة في زيوت التشحيم والأساس، ضرورة أمْلتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي، وهي ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات أهمها تحسين جودة المنتجات والتوطين ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمعدات، والتوعية بالمنتجات الأصلية، وتعزيز قدرة المصانع الوطنية؛ فضلًا عن تشجيع استخدام الزيوت المعاد تكريرها.

واعتبر رئيس اللجنة أن تحسين جودة منتجات زيوت التشحيم؛ سيساهم بشكل مباشر في زيادة مبيعات الشركات الموثوقة بنسبة 15% إلى 20%، وتوفير ملايين الريالات المهدرة بسبب ممارسات الغش التجاري.

ودعا المستثمرين السعوديين في مجال زيوت التشحيم والأساس، إلى التعاون مع اللجنة من خلال رفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه كتكتل يخدم الشركات المصنعة والمسوق لزيوت التشحيم، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي ستقدّمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.

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