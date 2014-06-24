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"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو2021م واستفاد منها 8.400 فرد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2021م ضخ 320.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.

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"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2021م ضخ 320.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
06:26 PM

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو2021م واستفاد منها 8.400 فرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2021م ضخ 320.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.

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