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شاهد .. أعمدة كهرباء آيلة للسقوط جرّاء السيول بالليث تُنذر بانقطاع التيار

وثّقها مواطن وناشد فرع الشركة بالوقوف عليها وإصلاح ما تم إفساده

وثّق مواطن في قرية ذهب التابعة لمحافظة الليث؛ أعمدة كهرباء آيلة للسقوط، من جرّاء الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها القرية.

وفي التفاصيل، أظهرت صور التقطها مواطن في قرية ذهب- شرقي محافظة الليث، عدداً من أعمدة الكهرباء آيلة للسقوط؛ ما ينذر بانقطاع التيار الكهربائي في حال لم يتم تدارك الوضع على وجه السرعة.

ووجّه المواطن نداءات إلى فرع شركة الكهرباء بالمحافظة؛ للوقوف على تلك الأعمدة وإصلاح ما أفسدته السيول، لافتاً إلى أنها في أيّ لحظة قد تتعرّض للسقوط بعد أن جرفتها السيول الأخيرة قبل أيام عدة.

وطالب المواطن، المسؤولين، في فرع كهرباء المحافظة، بضرورة تأمين أعمدة الكهرباء قبل أن تتعرّض للسقوط وتتسبّب في فصل التيار الكهربائي عن عديدٍ من السكان بمن فيهم كبار السن والأطفال، الذين هم بحاجة ماسة إلى التيار دون غيرهم.

أعمدة كهرباء آيلة للسقوط محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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شاهد .. أعمدة كهرباء آيلة للسقوط جرّاء السيول بالليث تُنذر بانقطاع التيار
سبق

وثّق مواطن في قرية ذهب التابعة لمحافظة الليث؛ أعمدة كهرباء آيلة للسقوط، من جرّاء الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها القرية.

وفي التفاصيل، أظهرت صور التقطها مواطن في قرية ذهب- شرقي محافظة الليث، عدداً من أعمدة الكهرباء آيلة للسقوط؛ ما ينذر بانقطاع التيار الكهربائي في حال لم يتم تدارك الوضع على وجه السرعة.

ووجّه المواطن نداءات إلى فرع شركة الكهرباء بالمحافظة؛ للوقوف على تلك الأعمدة وإصلاح ما أفسدته السيول، لافتاً إلى أنها في أيّ لحظة قد تتعرّض للسقوط بعد أن جرفتها السيول الأخيرة قبل أيام عدة.

وطالب المواطن، المسؤولين، في فرع كهرباء المحافظة، بضرورة تأمين أعمدة الكهرباء قبل أن تتعرّض للسقوط وتتسبّب في فصل التيار الكهربائي عن عديدٍ من السكان بمن فيهم كبار السن والأطفال، الذين هم بحاجة ماسة إلى التيار دون غيرهم.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
12:32 PM

شاهد .. أعمدة كهرباء آيلة للسقوط جرّاء السيول بالليث تُنذر بانقطاع التيار

وثّقها مواطن وناشد فرع الشركة بالوقوف عليها وإصلاح ما تم إفساده

A A A
عبدالرزاق البجالي - الليث
4
3,173

وثّق مواطن في قرية ذهب التابعة لمحافظة الليث؛ أعمدة كهرباء آيلة للسقوط، من جرّاء الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها القرية.

وفي التفاصيل، أظهرت صور التقطها مواطن في قرية ذهب- شرقي محافظة الليث، عدداً من أعمدة الكهرباء آيلة للسقوط؛ ما ينذر بانقطاع التيار الكهربائي في حال لم يتم تدارك الوضع على وجه السرعة.

ووجّه المواطن نداءات إلى فرع شركة الكهرباء بالمحافظة؛ للوقوف على تلك الأعمدة وإصلاح ما أفسدته السيول، لافتاً إلى أنها في أيّ لحظة قد تتعرّض للسقوط بعد أن جرفتها السيول الأخيرة قبل أيام عدة.

وطالب المواطن، المسؤولين، في فرع كهرباء المحافظة، بضرورة تأمين أعمدة الكهرباء قبل أن تتعرّض للسقوط وتتسبّب في فصل التيار الكهربائي عن عديدٍ من السكان بمن فيهم كبار السن والأطفال، الذين هم بحاجة ماسة إلى التيار دون غيرهم.

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