النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا

استقبلت ما يقارب ١٨٠٠ منهم ٤٤٢ مستجدًا استلموا جداولهم الدراسية

بدأ متدربو الكلية التقنية بالقنفذة تدريبهم مع بداية العام التدريبي الاستثنائي الحضوري في ظل جائحة كورونا بعدد من الاجراءات الاحترازية، حيث استقبلت ما يقارب ١٨٠٠ متدرب منهم ٤٤٢ متدربًا مستجدًا استلموا جداولهم الدراسية وتم توجيههم للمعامل والورش والقاعات.

وأنهت الكلية كافة إجراءاتها للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من حصول جميع المتدربين على كامل جرعات لقاح كورونا. إضافة إلى أنه تم في الأسبوع الماضي تهيئة عدد ٤٤٢ متدربًا مستجدًا من خلال تنفيذ برنامج مدته يومين تم فيه تعريف المتدرب بأنظمة ولوائح الكلية والاطلاع على ما تقدمه الكلية من خدمات تدريبية وإدارية والتعرف على مرافق الكلية المختلفة.

وتضم الكلية تخصصات مختلفة مواكبة لمتطلبات سوق العمل تخصص الدعم الفني وتخصص البرمجيات وتخصص الوسائط المتعددة في قسم الحاسب وتقنية المعلومات، وتخصص الإلكترونيات الصناعية في قسم التقنية الالكترونية وتخصص التسويق والمحاسبة في قسم التقنية الإدارية وتخصص ميكانيكا السيارات في قسم التقنية الميكانيكية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا
سبق

بدأ متدربو الكلية التقنية بالقنفذة تدريبهم مع بداية العام التدريبي الاستثنائي الحضوري في ظل جائحة كورونا بعدد من الاجراءات الاحترازية، حيث استقبلت ما يقارب ١٨٠٠ متدرب منهم ٤٤٢ متدربًا مستجدًا استلموا جداولهم الدراسية وتم توجيههم للمعامل والورش والقاعات.

وأنهت الكلية كافة إجراءاتها للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من حصول جميع المتدربين على كامل جرعات لقاح كورونا. إضافة إلى أنه تم في الأسبوع الماضي تهيئة عدد ٤٤٢ متدربًا مستجدًا من خلال تنفيذ برنامج مدته يومين تم فيه تعريف المتدرب بأنظمة ولوائح الكلية والاطلاع على ما تقدمه الكلية من خدمات تدريبية وإدارية والتعرف على مرافق الكلية المختلفة.

وتضم الكلية تخصصات مختلفة مواكبة لمتطلبات سوق العمل تخصص الدعم الفني وتخصص البرمجيات وتخصص الوسائط المتعددة في قسم الحاسب وتقنية المعلومات، وتخصص الإلكترونيات الصناعية في قسم التقنية الالكترونية وتخصص التسويق والمحاسبة في قسم التقنية الإدارية وتخصص ميكانيكا السيارات في قسم التقنية الميكانيكية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
03:57 PM

عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا

استقبلت ما يقارب ١٨٠٠ منهم ٤٤٢ مستجدًا استلموا جداولهم الدراسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
58

بدأ متدربو الكلية التقنية بالقنفذة تدريبهم مع بداية العام التدريبي الاستثنائي الحضوري في ظل جائحة كورونا بعدد من الاجراءات الاحترازية، حيث استقبلت ما يقارب ١٨٠٠ متدرب منهم ٤٤٢ متدربًا مستجدًا استلموا جداولهم الدراسية وتم توجيههم للمعامل والورش والقاعات.

وأنهت الكلية كافة إجراءاتها للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من حصول جميع المتدربين على كامل جرعات لقاح كورونا. إضافة إلى أنه تم في الأسبوع الماضي تهيئة عدد ٤٤٢ متدربًا مستجدًا من خلال تنفيذ برنامج مدته يومين تم فيه تعريف المتدرب بأنظمة ولوائح الكلية والاطلاع على ما تقدمه الكلية من خدمات تدريبية وإدارية والتعرف على مرافق الكلية المختلفة.

وتضم الكلية تخصصات مختلفة مواكبة لمتطلبات سوق العمل تخصص الدعم الفني وتخصص البرمجيات وتخصص الوسائط المتعددة في قسم الحاسب وتقنية المعلومات، وتخصص الإلكترونيات الصناعية في قسم التقنية الالكترونية وتخصص التسويق والمحاسبة في قسم التقنية الإدارية وتخصص ميكانيكا السيارات في قسم التقنية الميكانيكية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة