تكريساً لنفوذ إيران.. "أردوغان" يهادي الحكومة العراقية بأدوات لقمع المتظاهرين

شملت ملابس ضد العنف وغازاً مسيلاً للدموع وعصياً

نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصدرين رفيعين في الحكومة العراقية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل طائرتين محملتين بمواد لمكافحة الشغب هدية لوزارة الداخلية العراقية.

وأوضح المصدران أن المواد المرسلة شملت ملابس عسكرية ضد الشغب وغازاً مسيلاً للدموع وعصي المكافحة.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق، قتل 240 شخصاً وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.

وتكشف تلك المعلومات عن الدور الذي يمارسه النظام التركي في تكريس هيمنة إيران على العراق، الذي يشهد منذ أكثر من شهر مظاهرات عارمة تطالب بإنهاء النفوذ الإيراني في بلاد الرافدين والقضاء على الفساد الذي نشره أتباعها في مؤسسات الدولة.