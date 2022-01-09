"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft
يسمح بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت ورفع صلاحيات القدرة على التعديل بالنظام
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جدّاً بخصوص تحديث أمني في منتج Microsoft، لمعالجة عدد من الثغرات في منتج Microsoft Edge (Chromium-based).
وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحاً لهذا التحديث.
وللتفاصيل:
https://cert.gov.sa/ar/security-warnings/microsoft-alert-2022-9990/
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-09
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جدّاً بخصوص تحديث أمني في منتج Microsoft، لمعالجة عدد من الثغرات في منتج Microsoft Edge (Chromium-based).
وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحاً لهذا التحديث.
وللتفاصيل:
https://cert.gov.sa/ar/security-warnings/microsoft-alert-2022-9990/
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:27 PM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft
يسمح بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت ورفع صلاحيات القدرة على التعديل بالنظام
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جدّاً بخصوص تحديث أمني في منتج Microsoft، لمعالجة عدد من الثغرات في منتج Microsoft Edge (Chromium-based).
وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحاً لهذا التحديث.
وللتفاصيل:
https://cert.gov.sa/ar/security-warnings/microsoft-alert-2022-9990/