"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft

يسمح بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت ورفع صلاحيات القدرة على التعديل بالنظام

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جدّاً بخصوص تحديث أمني في منتج Microsoft، لمعالجة عدد من الثغرات في منتج Microsoft Edge (Chromium-based).

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحاً لهذا التحديث.

وللتفاصيل:

https://cert.gov.sa/ar/security-warnings/microsoft-alert-2022-9990/