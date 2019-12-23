الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

الحالة تشمل عددًا من المحافظات وتستمر إلى 6 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح تُكَوِّن سحبًا رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.