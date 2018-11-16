الشرقية .. ضبط شقق تديرها عمالة لصناعة المستلزمات النسائية

إغلاق الموقع وإشعار مالكه بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مكتب العمل بالدمام التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة، وبمساندة شرطة المنطقة الشرقية أخيراً، شققاً سكنية تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، تمارس صناعة المستلزمات النسائية، عن طريق تحويل إحدى الشقق لمصانع لحياكة العبايات، ضمن حملة "وطن بلا مخالف".

وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم: الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية قامت، بالتعاون مع مكتب العمل بالدمام وفرع وزارة التجارة بالمنطقة وبمساندة شرطة المنطقة الشرقية وبمشاركة بلدية شرق الدمام، بضبط شقق سكنية في منطقة السوق التجارية في مدينة الدمام، تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، من خلال تحويلها لمصانع لخياطة العبايات والمستلزمات النسائية وصيانة الهواتف المحمولة والإلكترونيات، بطريقة مخالفة.

وأضاف: جاء الدهم في إطار التنسيق المستمر لحملات "وطن بلا مخالف"، بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة.

وأردف: وردت معلومات تفيد باستخدام الموقع لنشاط مخالف، وعلى الفور تمت مراقبة الموقع للتأكد من صحة المعلومات، وتم دهمه خلال عمل الفرق الميدانية بالفترة المسائية.

وتابع: تم إغلاق الموقع وإشعار مالكه بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتطبيق العقوبات النظامية بحقه، ورصدت الفرق الميدانية المشاركة في الحملة عديداً من المخالفات البلدية والإقامة والعمل خلال الحملة.

وقال "الملحم": تم تنفيذ عدد من الحملات الميدانية المماثلة، شملت صناعية دله بغرب الدمام، وحي السوق بوسط الدمام، وحي الخالدية طريق الميناء شرق الدمام.

وأضاف: بلغ عدد الزيارات 110 زيارات أسفرت عن ضبط 854 مخالفة تنوعت ما بين إكسسوارات، وأدوات تصليح الجوّالات، و59 ماكينة خياطة، وإنذار ومخالفة 30 منشأة غذائية وتجارية، وضبط ٨٠ عاملاً مخالفاً داخل العمائر السكنية، وتم تسليمهم للجهات الأمنية، قبل تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.