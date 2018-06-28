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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 9 مساجد في 4 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 142 يوماً 1693 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: أربعة مساجد بمنطقة المدينة المنوّرة، ومسجدان في كل من منطقتَي الشرقية وجازان، ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 9 مساجد في 4 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 142 يوماً 1693 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: أربعة مساجد بمنطقة المدينة المنوّرة، ومسجدان في كل من منطقتَي الشرقية وجازان، ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:40 PM

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 9 مساجد في 4 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 142 يوماً 1693 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: أربعة مساجد بمنطقة المدينة المنوّرة، ومسجدان في كل من منطقتَي الشرقية وجازان، ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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